Ури Геллер: Инопланетяне здесь не для того, чтобы причинить нам вред

Сгибатель ложек ждет пришельцев из космоса. Мол, явятся обязательно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Его зовут Бендер, Спун Бендер

Инопланетяне демонстративно приземлятся на лужайке у Белого дома, и фильмы Стивена Спилберга, казавшиеся фантастическими, станут реальностью. Случится это не через тысячи лет и даже не через сотни, а весьма скоро – через 60-75 лет.

Пришельцы уже здесь, изучают нас, готовят к контакту, прибыв не для того, чтобы причинить вред людям. Иначе они давно бы его причинили – уничтожили нас, обладая потрясающими техническими возможностями.

Эти и другие откровения Ури Геллера, прозвучавшие накануне его 75-летия, приводит британский таблоид The Sun. Его журналисты с интересом выслушали человека, который долгие годы смущал весь мир своими трюками.

Юбиляр, который отмерит три четверть века 22 декабря 2021 года, утверждал, что сам видел «летающую тарелку» - и небе, и в подземной секретной лаборатории NASA, где в большом холодильнике хранился обломок инопланетного корабля. В лабораторию его привел Вернер фон Браун – пленный немецкий конструктор, создатель американской ракетной техники - в том числе и той, которая доставила астронавтов на Луну.

С Брауном Ури познакомил Эдгар Митчелл – астронавт, шестым ступивший на Луну в составе экипажа «Аполлона-14», не сомневающийся в том, что инопланетяне существуют.

Рассказывая об инопланетянах, «Спун Бендер» (Spoon Bender), как называли Ури Геллера журналисты The Sun, комментировал недавние откровения Пентагона, озабоченного вниманием НЛО к американским военным кораблям и самолетам. Летают рядом, бросая вызов законам физики. Перегрузки, которые обязаны сопровождать маневры таинственные аппараты, абсолютно исключают вероятность того, что ими управляют пилоты-люди. Тем не менее в Пентагоне не признают, что имеют дело с инопланетянами.

Кстати, Бендер – это не тайная фамилия юбиляра, указывающая на родство с персонажем Ильфа и Петрова. Хотя Остап Ибрагимович и Ури Ицхакович очень похожи.

Спун Бендер происходит от английских слов spoon (ложка) и bend (гнуть). То есть, Spoon Bender – это Сгибатель Ложек. Иначе говоря, прозвище, отражающее любимое увлечение Ури Геллера.

Ури Геллер гнет ложки с 1971 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Другой вопрос: насколько можно доверять словам и деяниям Сгибателя? Ответ, на удивление, не очевиден. О гнутых ложках и прочих «чудесах» подобного рода можно спорить. Но просто очевидно, что Ури Геллер обладал телепатическими способностями. Доказательство тому эксперименты, к которым его привлекли сотрудники ЦРУ и ученые Стэнфордского исследовательского института (Stanford Research Institute).

Эксперименты ЦРу фиксировали на пленку;

Убил свинью взглядом

За свою жизнь Сгибатель нагнал столько «пурги», что уже и не определить, где правда в его байках, а где выдумки. Он, несомненно, шарлатан, но не на все сто процентов.

Ури Геллер, к примеру, и в самом деле дружил с Эдгаром Митчеллом. И с Вернером фон Брауном встречался. Но по поводу ли обломка «летающей тарелки»? Или они обсуждали детали эксперимента, в котором участвовал астронавт?

Правда в том, что в 1971 году Эдгар Митчелл отправлял телепатические послания – сначала с борта космического корабля «Аполлон-14», а потом и с Луны. Их принимали на Земле. Не исключено, что и Ури Геллер в этом участвовал.

Из 200 мысленных посылок до адресатов на Земле дошли 51. Это неплохой результат.

Да, ныне покойный Эдгар Митчелл считал, что инопланетяне существуют: «маленькие, с большими головами», как говорил он. Но вопреки утверждениям Сгибателя, сам их не видел – ни на Земле, ни на Луне. А все сведения о пришельцах почерпнул из рассказов «очевидцев» - жителей Розуэлла (штат Нью-Мексико, США), где, по легендам, в 1947 году разбилась «летающая тарелка» вместе с экипажем - инопланетянами. А обломки и тела прибрали военные.

Ури Геллер с Вернером фон Брауном. Фото: Twitter.com

Геллер неоднократно утверждал, что сотрудничал и с ЦРУ, и с израильской разведкой Моссад. Выполнял спецзадания – дистанционно усилием мысли стирал с дискеток информацию, добытую русскими агентами, убеждал – опять же телепатически – российских дипломатов подписывать выгодные Западу договоры. А однажды усилием мысли он остановил сердце свиньи, продемонстрировав, что дистанционно может и убить. Якобы его тренировали воздействовать на живые объекты с далеко идущей целью – совершить покушение на Юрия Андропова, который в то время возглавлял КГБ СССР.

Из огромного массива документов, рассекреченных в 2017 году следует: в ЦРУ не пользовались услугами телепатов и прочих экстрасенсов. Но эксперименты с ними проводили. Ури Геллера «испытывали» в 1973 году в рамках программы «Звездные врата» (Stargate). В то время он уже вовсю гнул ложки.

В ходе экспериментов, исследователи, спрятавшись от Геллера, рисовали некие картинки. Мысленно их ему отправляли. Как Митчелл с Луны. Телепату надо было воспроизвести полученную картинку. И он, на удивление, их воспроизводил. То есть, рисовал. Не точь-в-точь, конечно, но большей частью очень похоже. Что не могло быть случайностью.

Одна из самых удачных попыток Сгибателя – виноградная гроздь. У той, что была «послана», и у «принятой» и воспроизведенной даже совпало число виноградинок. Их было 24.

Виноградная гроздь получилась у Геллера точнее всего (картинки, переданные агентами ЦРУ внизу)

В ЦРУ сделали вывод: телепатия — реальный феномен. Но использовать телепатические способности для скрытой передачи информации без каких-либо технических средств — просто от одного человека другому - неэффективно. Для практического применения точность «приема» все же низкая. Особенно на дальних расстояниях.

Тот же Геллер не смог нарисовать подвесной мост, изображение которого ему «передавали» из другого города. Хотя он верно воспроизвел очертания одного из элементов — изогнутого каната.

Из мысленного послания, переданного из другого города, Геллер "принял" только канат моста.

Не слишком успешной была и другая попытка — изобразить чертика. Получился набор разных предметов. Хотя среди них нашелся трезубец, изображенный на исходной картинке.

От чертика остался только трезубец.

Просто он работает волшебником?

Разведчикам Геллер не подошел, но ученых удивлять продолжил. Из статьи, которую в 1974 году стэнфордские исследователи (Electronics and Bioengineering Laboratory, Stanford Research Institute) Рассел Тарг (Russell Targ) и Гарольд Птофф (Harold Puthoff) опубликовали в журнале Nature, следует: Сгибатель участвовал, как минимум, еще в одной серии экспериментов – уже сугубо научной.

Одно из достижений: Геллер точно указывал, какие из 10 закрытых банок пусты, а в какой что-то находится. Ошибся в 2 попытках из 14. Другое достижение: испытуемый называл, сколько очков выпало на игральной кости, которую трясли в закрытой коробке. «Угадал» в 8 случаях из 10, что, по теории вероятности, случайностью быть почти не могло. Чудеса, да и только.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Так как он гнул ложки

Чистая физика

Джеймс Рэнди (James Randi) он же Рэндалл Джеймс Хэмилтон Цвинге (Randall James Hamilton Zwinge) - иллюзионист, писатель и всемирно известный научный скептик, основавший Комитет скептических расследований (Committee for Skeptical Inquiry), уверял, что разоблачил Геллера. Мол, тот на людях, что называется, гнул исключительно свои ложки. Одни были сделанные из специального сплава с памятью формы. Например, из нитинола. Такие ложки Сгибатель сгибал заранее, чуть их нагрев. Они это «запоминали». Потом, разогнув, охлаждал. И уже на сцене, нагревал в руках. Ложки и сгибались, «вспоминая» прежде принятую форму.

Другие – совершенно обычные - ложки Геллер, по мнению Рэнди, просто заранее «разминал» - несколько раз сгибал и разгибал их из стороны в сторону. Для разнообразия. Выступая, оставалось лишь осторожно надавить на черенок, чтобы «силой мысли» согнуть ложку. Рэнди сам много раз проделывал такое на сцене, объясняя зрителям, в чем подвох и обман.

Геллер судился с Рэнди 6 раз, требуя возмещения морального ущерба, но ни разу не выиграл.

Урри Геллер во время визита в Россию в 2008 году: согнул ложку, принесенную корреспондентом "Комсомолки", Фото: Андрей КАРА

Ловкость рук и никакого мошенничества

По словам Романа Лутошкина, фокусника-самоучки– так он себя называет, трюк можно сделать и другим способом. Например, использовать уже согнутую ложку и отломанную от другой ложки ручку.

Надо зажать в кулак ручку согнутой ложки. Отломанную часть приставить к ней таким образом, чтобы казалось, будто бы в руке целая прямая ложка. Сломанную ручку двигаем вниз, изображая, что ложка изгибается.

Далее надо отвлечь внимание зрителя какой-нибудь фразой, перехватить сломанную часть ложки в другую руку и отдать человеку уже заранее согнутую ложку. Сотворить такое способен даже начинающий иллюзионист.

Не исключено, что подобным образом Геллер дурил журналистов, которые брали у него интервью и, конечно же, просили согнуть принесенные с собой ложки. Ловкач, как правило, сначала отказывался – мол, не в духе. Но ложку брал. Через какое-то время вдруг соглашался. И все-таки гнул – на глазах изумленной публики, как говорится. Журналист, в итоге, получал согнутую ложку с автографом, Ури Геллер – восторги и очередное доказательство силы своей мысли.

То есть: Сгибатель находил момент скрытно согнуть выданную ему ложку, а потом дурил отломанным черенком по "технологии", предложенной фокусником-самоучкой.

Кстати, есть объяснение и другому «чуду». Выступая в телевизионных шоу, Ури Геллер заставлял идти остановившиеся механические часы в домах телезрителей. Как? А никак. Дело тут в случайных совпадениях. Люди брали в руки «не ходячие» часы, чтобы проверить не «ожили» ли они в самом деле. И у кого-то происходило следующее. Либо от тепла рук размягчалась загустевшая смазка и оставшегося «завода» - то есть, силы пружины - хватало, чтобы часы «затикали». Либо они начинали «тикать» просто от сотрясения.