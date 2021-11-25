В Пентагоне считают, что НЛО – это серьезно. Очень серьезно

Американские военные взялись раскрыть тайну НЛО.

Специальное подразделение - Целевая группа по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force – UAPTF), созданное, чтобы разобраться в феноменах, так ни в чем не разобралось. И теперь будет реорганизовано в Группу по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group – AOIMSG). Что следует из меморандума, поступившего 23 ноября 2021 года от Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks) - замминистра обороны США (Deputy Secretary of Defense).

В заявлении, последовавшим вдогонку меморандуму, представители Пентагона подчеркнули, что в министерстве обороны относится очень серьезно к неопознанными воздушными явлениями (Unidentified Aerial Phenomena – UAP) и аномальным воздушным аппаратам (Anomalous Aerial Vehicles – AAV) – так теперь принято называть и НЛО, и «летающие тарелки». В Пентагоне считают, что они угрожают национальной безопасности США. Хотя ничего такого пока замечено не было. Эти самые UAP и AAV просто летают – правда, в непосредственной близости к американским военным кораблям и самолетам. Что скорее всего и раздражает.

Объекты, снимки которых были сделаны из кабин истребителей американских ВМС.

А по-настоящему бесит то, что никто ничего не понимает, включая самых мудрых экспертов. В докладе, подготовленном в конце июня 2021 года Национальной разведкой США для Конгресса США, подчеркивалось: из 144 случаев наблюдения, сообщения о которых поступали с 2004 года, объяснить, что из себя представляли таинственные объекты удалось лишь один раз.

Но ведь военные летчики за кем-то гонялись. Как раз начиная с 2004 года. Не говоря уж о более ранних случаях, о которых уже мало кто вспоминает. Разве что ЦРУ.

Из рапортов военных следовало: некоторые объекты были похожи на огромные конфетки «тик-так» длиной в 10-15 метров. Они носились на гиперзвуковых скоростях, круто поворачивали, меняли свои траектории с ускорениями от 100 до 1000 g, зависали, то взмывали на высоту более 10 километров, то «падали» и ныряли под воду. Наблюдатели не видели воздушных завихрений, не слышали ударов, которые обычно производят летательные аппараты, преодолевая звуковой барьер, на инфракрасных снимках отсутствовали тепловые следы каких-либо выхлопов от двигателей, да и двигателей видно не было.

Перегрузки, которые были обязаны сопровождать маневры AAV, абсолютно исключали вероятность того, что этими аппаратами управляли пилоты-люди. Никто из существ нашего вида подобных нагрузок бы не выдержал. При нынешнем развития техники, конечно.

Снимки с борта американских военных кораблей.

Кстати, Рави Коппарапу (Ravi Kopparapu) – один из экспертов, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда (NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland), который ищет экзопланеты – планеты у других звезд и пробует представить, какой там может быть климат и как могли бы выглядеть местные жители, увлекся таинственными объектами в том числе и потому, что они бросают вызов законам физики.

В середине ноября нынешнего года Билл Нельсон (Bill Nelson) – новый администратор американского аэрокосмического агентства (NASA), комментируя в телеэфире наблюдения американских военных и сделанные им кадры, признанные в Пентагоне подлинными, заявил: «здесь, на Земле, нет такого противника, у которого есть такая технология».

- Мы действительно часто сталкиваемся с необъяснимыми с позиции современной науки явлениями и объектами, - вторил коллеге генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей страничке в «Фейсбуке».

Тем не менее в военном ведомстве США слово «пришельцы» предпочитают не произносить. Уверяют, что свидетельств внеземного вмешательства нет. И обещают в ближайшее время рассказать о структуре новой службы, ее руководстве и принципах работы. Действия американских военных впечатляет. Смущает лишь одно: почему НЛО насели, что называется, только на них. «Жалоб» подобных тем, которые поступает от американцев вот уже несколько лет, ни от кого больше нет. Даже ближайшие союзники по НАТО ничего такого не предъявляют. Не хитрят ли в Пентагоне, чтобы продвинуть свои «коварные милитаристские планы», как их называли в СССР, проводившем миролюбивую политику? Например, под байки об опасных НЛО можно разместить оружие в космосе.

Кадр из ролика, снятого в 2015 году: изображение с инфракрасного прицела.

Или человечество и в самом деле столкнулось с чем-то неведомым? Ну, тогда и нам надо как-то подключаться к расследованиям, создавать свои подразделения вроде AOIMSG.