Вопрос дня: Какая елка вам больше всего запомнилась в жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Как-то мы случайно организовали Новый год в Сирии. Это был праздник для воспитанниц приюта для девочек в монастыре Сайднайской иконы Божией Матери. Это христианские девочки, которые лишились родителей. Так получилось, что мы за два дня только узнали, что будем с делегацией в монастыре. Нужно было что-то срочно придумывать. Закупили каких-то символических подарков, переоделись Дедами Морозами, поздравили.

Олег НОВИЦКИЙ, космонавт:

- Я встречал Новый год на борту МКС. И там есть елка. Ее уже давно доставили туда, и каждый год космонавты ее наряжают и отмечают Новый год. Меня тоже это не обошло стороной - нарядили елку, отметили немного штатным набором продуктов питания. И снова за работу.

Василий АРТЕМЬЕВ, капитан сборной России по регби:

- Когда я учился в Ирландии, как-то участвовал в рождественской распродаже колледжа. Однажды мы продали елку бывшей жене гитариста U2 Эджа. Очень милая женщина, она попросила нас доставить елку домой. Дерево оказалось метра на полтора больше, чем потолки в квартире, и нам пришлось его подпиливать. Причем подпиливали мы ее почему-то сверху. Необычно получилось, и тогда мы заработали очень хорошие чаевые.

Сергей ГАЛАНИН, рок-музыкант, лидер группы «СерьГа»:

- Самые яркие воспоминания о Новом годе могут быть только из детства. У меня тоже. Я несколько раз с папой ходил в Кремль на елку. Тогда еще пускали с родителями, а не как в 90-х, так что было не страшно. Этот праздник и масштаб, конечно, остаются на всю жизнь.

Алексей КОЧЕМАСОВ, блогер Летчик Леха, пилот «Боинга»:

- Мне самому часто приходится быть Дедом Морозом, когда отдел планирования распределяет работу так, что у тебя рейс 31 декабря. Я всегда надеваю шапку, как-то и борода была, и поздравляю пассажиров. Даже благодарили и говорили, что это самый уникальный Новый год в жизни.