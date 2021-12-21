А будете есть сладкое и жирное - поднимем налоги: как отучить россиян от вредной пищи

- Думаю, тортики - это здоровая еда. Ведь тортики - это так здорово! Фото: Shutterstock

Сахар - белая смерть! В том числе и для семейного бюджета. Так решили во многих странах и обложили налогами продукты с высоким содержанием вредных для здоровья веществ.

Можно ли заставить людей питаться правильно, наказывая их рублем за поедание «вкусненького, но вредненького»? Идея вроде бы выглядит логичной. Да и для государства привлекательной: как-никак, дополнительные доходы в бюджет. Что получилось в других странах и насколько это наш, российский путь?

Вопрос не праздный - например, потребление сахара в России, по сведениям Росстата, вчетверо выше нормы (31-32 кг в год на человека вместо рекомендованных Минздравом 8 кг). И ситуация становится все хуже: по данным сервисов доставки еды, за январь-сентябрь этого года продажи сладостей у них выросли чуть ли не в шесть раз.

ЗА: НЕЧЕГО ПООЩРЯТЬ «НАРКОТИКИ»

Всемирная организация здравоохранения еще в 2016 году рекомендовала вводить налоги, которые увеличили бы цены на сладкие напитки. Примерно тогда и у нас пошли первые разговоры о налогах «на вредную еду» (см. «Из истории вопроса в России»). ВОЗ приводила такие расчеты: рост цены на 20% пропорционально уменьшит покупки такой продукции. А значит, снизится потребление сахара, улучшится качество питания, уменьшится число людей с избыточным весом, диабетом, кариесом и т. п.

Некоторые страны и до этого стали вводить налоги на продукты с большим содержанием соли, сахара, «плохих» жиров. Один из главных аргументов в защиту этих «поборов» звучит так: а почему все налогоплательщики должны раскошеливаться на лечение людей, заболевших из-за своего нездорового образа жизни? Пусть сами и платят за это через специальный налог, а деньги с него пойдут на борьбу с диабетом и т. п.

Еще один аргумент - надо же как-то влиять на политику компаний, чтобы они выпускали больше здоровых продуктов, а производство вредной еды стало менее выгодным. Высокие акцизы на табак и алкоголь стали обычным делом, а чем сахар с трансжирами лучше, если они признаны столь же вредными?

- Сахар - это легальный наркотик. Крупные мировые транснациональные компании зарабатывают свой капитал именно из-за добавления в продукты дешевого сахара, от которого наступает зависимость. Поэтому меры должны быть такими же, как и с табаком и алкоголем, - объяснил эту идею «КП» врач, специалист по гигиене питания и организации здравоохранения Николай Дубинин. - Кстати, благодаря антитабачному законодательству в России снизилось число курильщиков. За семь лет мужчины стали курить на 16 % реже, женщины - на 34 %.

ПРОТИВ: ПОСТРАДАЮТ БЕДНЫЕ

Опыт стран с налогами «на жир» и «на сахар» достаточно противоречив. У кого-то все получилось, а кто-то не может похвастать большими успехами (см. «А как у них»). Главная проблема - в не очень богатых странах такие налоги прежде всего бьют по кошелькам небогатых граждан. При том, что здоровая еда им не всегда по карману.

- Если ставится цель не просто пополнить госбюджет, а убедить граждан питаться более правильно, то начинать надо не с налогов, - считает председатель правления Международной конфедерации потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - Первый необходимый этап - достоверная информация о том, насколько продукт полезен или вреден. Сначала - на ценниках в магазинах. Затем - в обязательном порядке на фронтальной стороне упаковки товара. Маркировка должна быть понятна покупателю и с первых секунд пояснять, может ли продукт навредить его здоровью.

С 2018 года в России уже действует система добровольной маркировки «Светофор». На упаковке указывается количество соли, сахара, трансжиров. И если цифра выше определенных показателей, то закрашивается красным цветом. А если в здоровых пределах, то зеленым. Но широкого распространения эта система у нас не получила. Добровольная же...

- Следующей мерой могут стать целевые субсидии для бедных на покупку еды, - продолжает Дмитрий Янин. - Также нужно создавать условия для того, чтобы магазины были заинтересованы продавать больше свежих, качественных продуктов. И только потом можно обсуждать акцизы или налоги на вредную еду.

А КАК У НИХ

Дешевые овощи - всему голова

ФИНЛЯНДИЯ. С 1948 года правительство субсидирует бесплатные обеды для школьников, только если содержание жира и соли в них не выше нормы.

С 1972 года в стране начал действовать проект «Северная Карелия» (это соседняя с нашей Карелией область), результаты которого специалисты называют чудом: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний удалось снизить в 7 раз. Финансово стимулировали в основном производителей. Например, увеличили субсидии для производителей овощей, а для молочной отрасли - наоборот, снизили, чтобы люди ели меньше жиров. С гражданами же в основном проводили разъяснительную работу - но чуть ли не с детского сада.

С 2011 года в Финляндии ввели акцизы на сладкие напитки, конфеты и шоколад. Итоги неоднозначные. Спрос на конфетки остался прежним. На сладкую же газировку упал - взамен стали больше покупать аналогичных напитков без сахара. Из чего местные аналитики сделали вывод: подобные меры работают, когда покупателям есть, на что переключиться.

ВЕНГРИЯ. С 2011 года введен налог «для поддержки общественного здоровья» - 4% на продукты с повышенным содержанием соли, сахара, кофеина и ряда других веществ. Покупки такой еды снизились на 25-30%. А большинство производителей пересмотрели состав продуктов и снизили содержание ингредиентов, попавших под налог.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Действует налог на насыщенные жиры, соль и сахар в продуктах. При этом государство субсидирует 20% стоимости овощей и фруктов. Таким образом, здоровая альтернатива однозначно оказывается дешевле.

ДАНИЯ. Первой в мире ввела налог на насыщенные жиры — он действовал с 2011 по 2013 годы. Молочные и мясные продукты облагались этим налогом, если содержание насыщенных жиров превышало 2,3%. Результаты оказались неоднозначными: снизила потребление таких продуктов в основном молодежь, а ожирением и сердечно-сосудистыми болезнями больше страдают немолодые люди. Кроме того, с налогом возникло много бюрократических заморочек (по части подтверждения состава), что вызвало недовольство производителей.

ЧИЛИ. В 2016 правительство постановило: на передней части упаковки с вредной едой должен быть наклеен большой черный знак с надписью: «Много сахара», «Много калорий» и т. д. Такие продукты запретили продавать в школах, а налог на них подняли на 5%. Исследования показали: за два года употребление сахара в расчете на человека снизилось на 27%, калорий - на 24%, насыщенных жиров - на 16%.

МЕКСИКА. В 2014 году введен акциз для всех сахаросодержащих напитков, что подняло их цену на 10%. А также налог в 8% на продукты с излишней калорийностью: шоколад, мороженое, пудинги, конфеты и т. п. Потребление таких продуктов действительно снизилось, но в основном среди семей с низкими доходами, поэтому меры прозвали «налогом на бедных». А еще из-за этого стали закрываться минимаркеты, за год работу в магазинах и на производствах потеряло около 60 тысяч человек.

ЯПОНИЯ. У этой страны - самый оригинальный опыт борьбы с лишним весом. В 2008 году был принят закон, по которому всем работникам в возрасте от 40 до 75 лет обязаны раз в год измерять талию. Если она больше 90 см для мужчин и 80 см для женщин, назначается программа похудения: курс упражнений, изменение системы питания, консультирование и т. п. Примечательно, что если гражданин станет отлынивать, накажут не его, а компанию. Огромный штраф (до миллионов долларов) предприятие заплатит, если в программе похудения участвуют меньше 65% работников с обширной талией. Мол, не заботится работодатель о людях, не создает условия. Не случайно в Японии на многих предприятиях перед началом рабочего дня для сотрудников проводят зарядку.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА В РОССИИ

Предлагаем, обсуждаем...

- В 2016 году Минфин выступил с инициативой ввести акциз на сладкую газировку в размере 5 рублей за литр. Минздрав предлагал пойти дальше - установить акцизы на фастфуд, шоколадные батончики и прочие продукты с повышенным содержанием сахара и жира. Дальше предложений дело не пошло.

- В 2020 году дискуссия отправилась на новый круг: в Госдуме предложили ввести налог на фастфуд, а на собранные деньги проводить профилактику и лечение ожирения.

Почти в то же время Общественная палата РФ и еще ряд организаций предложили ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара (пицца, пельмени, соусы, газировка, гамбургеры и т. д.).

- Совсем свежее: в документе Минфина «Основные направления налоговой политики на 2022-24 годы» среди возможных идей опять возник акциз на газировку. В начале этого лета ведомство даже рассчитало возможные доходы бюджета - 10-20 млрд рублей ежегодно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пора платить за квартиру, машину и дачу: самые важные изменения в уплате налогов в 2021 году

Уведомления от налоговой у многих уже лежат в почтовых ящиках или ждут в личном кабинете. Напоминаем, за что мы раскошеливаемся и как решать проблемы, возникающие в связи с этой обязанностью (подробности)