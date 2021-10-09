Пора платить за квартиру, машину и дачу: самые важные изменения в уплате налогов в 2021 году

Сейчас мы платим налоги за 2020 год (а не за 21-й, как многие думают). Это важно для тех случаев, когда какое-то имущество было продано или приобретено Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧТО И КОГДА НАДО ЗАПЛАТИТЬ

До 1 декабря все граждане, у которых в собственности есть хоть что-нибудь — жилье, земля, авто, - должны перечислить в казну налоги. Их три: транспортный, земельный и налог на имущество (в последнем случае имеется в виду вся недвижимость, кроме земли, - квартиры, дома, гаражи и т. п.). Как правило, про уплату этих налогов забыть сложно: приходит платежка, где все подсчитано. В этом году их рассылка началась с конца сентября.

А вот что помнить нужно.

1. Сейчас мы платим налоги за 2020 год (а не за 21-й, как многие думают). Это важно для тех случаев, когда какое-то имущество было продано или приобретено. Скажем, если вы в этом, 2021 году, продали машину, не надо ругаться, а почему вам пришел по полной программе транспортный налог. Он пришел за 2020 год, когда машина была. А вот за машину или квартиру, которые куплены в 2021 году, налог пока не придет — и это не ошибка.

2. Если вы заводили личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, уведомление пришлют туда (а не на бумаге в почтовый ящик — если вы специально не заказывали такую опцию). Ежели вы указывали действующую электронную почту — туда придет напоминалка: мол, не хотите ли зайти в личный кабинет и взглянуть на «письмо счастья» (я такую получила еще 1 октября).

Как сообщают в Федеральной налоговой службе, в этом году 44,6 млн уведомлений будет направлено на бумаге заказными письмами, а 22,5 млн — в электронном виде через личные кабинеты.

3. «А мне ничего не пришло» - увы, не оправдание. Если начисления были, но уведомление по каким-то причинам потерялось и до 1 декабря вы с казной не рассчитались, налоги придется заплатить уже с пени.

Законным образом платежку собственнику не пришлют, только если:

- сумма получается меньше 100 рублей (что сейчас редкость) — тогда их приплюсуют к начислениям за следующий год,

- все имущество попало под льготы (см. «Кому и за что платить не надо»).

В остальных случаях правильные действия — сообщить налоговой, что вы очень хотели бы выполнить свой долг перед государством, но платежку, увы, не получили (см. «Как обратиться в налоговую»). С того момента, как такое ваше обращение получено и зафиксировано налоговиками, ситуация становится уже их головной болью, а вы чисты перед законом.

Еще один вариант — у налоговой нет сведений о каком-то вашем имуществе. Тут тоже не надо радоваться.

- Если ничего не делать, это грозит штрафом по п. 3 ст. 129.1 НК РФ в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога. Этот штраф взимается не за неуплату налога, а за то, что налогоплательщик молчит, - предостерегает управляющий партнер адвокатского бюро г.Москвы «Матюнин и партнеры» Олег Матюнин. - Если налоги уплачиваются за 20-й год, и уведомления по ним не поступили, потому что у налоговой нет сведений об имуществе или личном транспорте, то до конца 21-го года надо подать сообщение по каждому объекту, приложив копии правоустанавливающих документов. Сделать это можно, в частности, через многофункциональный центр (МФЦ).

ЧТО НОВОГО В ЭТОМ СЕЗОНЕ

И года не проходит, чтобы в порядке расчета налогов что-нибудь не менялось. Главные новшества этого сезона — плановые, но для некоторых граждан могут оказаться весьма значительными.

1. Налог на имущество - квартиры, дома, гаражи - впервые по всей стране (единственное исключение — Севастополь) начислен только по кадастровой, приближенной к рыночной, стоимости. До этого на новую «рыночную» схему регионы переходили по мере готовности — кто- то продолжал платить по-старому, по «стоимости БТИ», которая, как правило, сильно меньше кадастровой. Но к 2020 году на кадастровую стоимость должны были перейти все. Вот оно и свершилось.

Тем не менее платят регионы по-разному. В первые три года налог по кадастровой стоимости рассчитывается с так называемыми понижающими коэффициентами — грубо говоря, со скидкой. Самая большая она у тех, кто платит первый год (сейчас это Республика Алтай, Крым, Алтайский и Приморский края, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Свердловская, Томская области, Чукотский автономный округ). Дальше с каждым годом скидка уменьшается и сумма налога увеличивается.

У тех, кто платит за квартиры-дачи-гаражи по кадастровой стоимости больше трех лет (это, в частности, Москва и область), налог на них может увеличиться только в том случае, если в регионе проводилась кадастровая переоценка — но не более, чем на 10% в сравнении с предыдущей суммой.

2. ФНС напоминает, что в ряде регионов была проведена кадастровая переоценка земель. В связи с этим может измениться земельный налог (за участки мы уже давно платим только по кадастровой стоимости). Узнать, во что оценили участок, можно, заказав в МФЦ или на сайте Росреестра выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В уведомлении от налоговой кадастровая оценка тоже будет, но выписка позволит убедиться, что это не налоговики с циферками «нахимичили».

3. Для расчета транспортного налога действует новый список легковых автомобилей со средней стоимостью от трех миллионов рублей. На такие авто у нас - что-то вроде налога на роскошь, расчеты делаются с повышающим коэффициентом. Он варьируется от 1,1 до 3, в зависимости от года выпуска машины и ее стоимости. Больше всех платят счастливые владельцы крутых тачек в возрасте до 10 лет стоимостью от 10 до 15 млн руб. и в возрасте до 20 лет стоимостью от 15 млн руб. - тройной налог (табличку можно посмотреть на сайте ФНС в разделе для физических лиц, здесь: https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/pay_taxes/privat_auto/pay_taxes_i/.

Какие автомобили попадают в список роскоши, утверждает Минпромторг. Свежий список на 2020 год, за который мы сейчас расплачиваемся, висит на его сайте.

Он пополнился такими моделями, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

ВОПРОС РЕБРОМ

«У меня в платежке три машины, которые я все продал...»

Больше всего вопросов и недовольства обычно вызывает ситуация, когда в налоговой платежке обнаруживается «лишнее» имущество. Например, давно проданные автомобили. Или по ошибке приписанные квадратные метры.

- Тут важно выяснить, кто ошибся. Налоговая служба получает информацию об имуществе либо от Росреестра (квартиры, дачи, участки и т.д.), либо от ГИБДД (транспортные средства). И ошибки могут содержатся уже в этих данных. Был случай, когда пришел земельный налог на участок площадью не 600 кв.м. (шесть соток), как на самом деле, а 60 000 кв.м. В Росреестре у площади участка образовалось два лишних ноля в конце. В этой ситуации было рекомендовано сначала обратиться в Росреестр, чтобы исправить техническую ошибку, - поясняет алгоритм действий эксперт по земельным отношениям, кадастровой оценке и имущественным налогам, управляющий партнер компании «Митсан Консалтинг» Дмитрий Желнин. - Если же ошиблась все-таки налоговая, то разбираться надо с ней — но помните, что ФНС нужно время, чтобы перепроверить данные и сделать перерасчет.

Главный совет автомобилистам от эксперта — не продавать их по доверенности. Характерная ситуация выглядит так. Продавец надеялся, что покупатель «все оформит», а тот не нашел времени на формальности и так и катался на авто по доверенности, а потом продал его по той же схеме, передоверив. Налоги за все это непонятное количество лет начисляются первоначальному владельцу, который про свою старую машину давно забыл. То есть главное, что надо помнить: даже и подписанный договор купли-продажи — не повод для налоговой прекратить начислять вам деньги. Автомобиль должен быть снят с регистрационного учета — только с этой даты вы свободны от налоговых обязательств, и именно документ об этом в случае каких-то нестыковок надо предъявить налоговикам.

- Автомобили в розыске не являются объектом налогообложения - при условии, что факт их угона подтвержден документом уполномоченного органа, - разъясняет другую проблемную ситуацию юрист, член национальной Ассоциации профессиональных медиаторов «ПАРИТЕТ» Елена Николаева. - Кроме того, в случае хищения автомобиля по заявлению владельца может быть прекращена его регистрация.

НА ЗАМЕТКУ

Как обратиться в налоговую

1. через «Личный кабинет налогоплательщика»;

2. лично прийти в налоговую инспекцию, записаться на прием заранее на удобное время можно здесь: https://order.nalog.ru/

3. отправить письмо почтой на адрес ФНС или использовать сервис «Обратиться в ФНС России»: https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/obr_fts/

ВАЖНО

Кому и за что платить не надо

1. По налогу на имущество есть достаточно длинный список федеральных льготников (можно посмотреть на сайте ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/pay_taxes/flat/privilege/), самая многочисленная категория из которых — пенсионеры. Льготники полностью освобождаются от налога на:

- одну квартиру,

- один жилой дом или часть жилого дома (дача тоже считается),

- одну хозпостройку площадью до 50 кв.м.,

- один гараж или машиноместо.

Не платить можно за все это имущество, если каждой его разновидности — по одному экземпляру. Одна квартира, одна дача, один гараж — ничего не платим. Одна квартира, дача в садовом товариществе, дом в деревне: за квартиру не платим, а за один из домиков - либо в СНТ, либо в деревне — платить придется (по умолчанию освободят от налога тот дом, который оценивается дороже). Две квартиры, гараж и машиноместо: платим за одну из квартир и либо за гараж, либо за машиноместо.

2. Аналогичные льготы, в том числе для пенсионеров, существуют по земельному налогу - на шесть соток. Если участок 10 соток - льготнику надо заплатить за 4 сотки. Если два участка по 6 соток — за один из них.

3. Кроме федеральных, есть региональные льготы. Их особенно много по транспортному налогу. Уточнить ситуацию по своему региону можно на сайте ФНС в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Если вы льготник, но в уведомлении льгота не учтена, надо подать в любую удобную налоговую заявление о том, чтобы ее предоставили.