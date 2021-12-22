Олег Сирота: Спросил бы у Путина, что с бывшими колхозными землями

Знаменитый сыровар Олег Сирота, известный не только в России, но и в Европе, не раз имел возможность напрямую спросить главу государства о том, что тревожит его и его коллег, работающих на земле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 23 декабря Владимир Путин проведет традиционную итоговую большую пресс-конференцию. Накануне KP.ru обратилась к тем, кто хотел бы задать президенту страны конкретные вопросы - и получить конкретные ответы. Знаменитый сыровар Олег Сирота, известный не только в России, но и в Европе, не раз имел возможность напрямую спросить главу государства о том, что тревожит его и его коллег, работающих на земле.

Но мы решили уточнить, о чем бы он спросил Путина сегодня, накануне 2022-го года.

- Олег, что хочется спросить у президента именно сейчас?

- Я бы по земле Владимиру Владимировичу задал вопрос.

- Что не так с землей?

- Спросил бы его, почему мы до сих пор не разобрались с советскими колхозными паями. И с теми людьми, которые скупили колхозные земли — и много лет не возделывают их.

- А таких людей и таких земель много?

- Слишком много. И до сих пор нет действенного механизма по передаче заброшенных земель тем, кто может использовать их на самом деле эффективно.

- Что надо делать на законодательном уровне?

- Нужно принимать государственную программу по вводу земель в оборот. И начинать земли эти распахивать. Это же очевидно — сейчас цены на продовольствие бьют рекорды. И России нужно бежать вперед. У нас же хоть и есть прогресс некоторый, но до сих пор десятки миллионов гектаров заброшены - и десятки миллиардов экспортной выручки недополучены!

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