ВКонтакте масштабно отмечает Новый год

К Новому году социальная сеть подготовила много сюрпризов: все желающие могут принять участие в розыгрыше подарков более чем на 5 млрд рублей, позвонить Деду Морозу вместе с голосовым помощником Марусей, подвести личные итоги года в социальной сети. Праздничные проекты объединяет знакомый символ — ёлочные игрушки, спрятанные в разных, иногда самых непредсказуемых разделах ВКонтакте.

Розыгрыши призов, где побеждает каждый

ВКонтакте начался «Снегопад подарков»: специально к Новому году в сервисе «VK Чекбэк» появилась специальная праздничная вкладка. Пользователи могут выполнять задания и моментально получать награды, а также принимать участие в розыгрышах суперпризов. Для этого нужно собирать снежинки определённого цвета — у каждого он свой. Снежинками других цветов легко обмениваться с друзьями, тогда шансов получить суперпризы становится больше.

Подарки можно выигрывать ежедневно с 15 декабря по 15 января. Обладателей суперпризов объявят 30 декабря, а также уже после праздников — 13 января. Победителей ждут MacBook Pro, iPhone 13, Samsung Galaxy Z Fold3, квадрокоптер DJI Mavic AIR 2 Fly More Combo, GoPro Hero 9, AirPods Pro, а также 20 миллионов бонусов VK Pay и много других призов. Самые удачливые пользователи могут найти особенные снежинки от ПСБ. Среди тех, кто соберёт все, разыграют специальный приз: пятеро победителей разделят миллион рублей. Общий призовой фонд «Снегопада подарков» составляет 3 млрд рублей.

Со «Снегопадом подарков» можно совершать добрые дела. Пользователи могут поддержать WWF России — это увеличит шанс выиграть призы. Деньги будут направлены на проекты, которые помогают сохранить редкие виды животных в России: амурских тигров, снежных барсов, белых медведей и других.

Это не все розыгрыши от социальной сети на Новый год. Пользователи могут получить подарки мечты в мини-приложении «Ярмарка подарков». Оно объединяет редкие товары из магазинов ВКонтакте, которые не найти на маркетплейсах: например, сувениры ручной работы или праздничные наборы. Чтобы выиграть деньги на покупки, нужно добавлять избранные товары в «Закладки». Общий призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Акция проходит с 20 по 29 декабря, победители станут известны 30 декабря.

Новый год в Клипах ВКонтакте

Подарки ждут и авторов Клипов ВКонтакте — в новогоднем конкурсе «Гирлянда клипов». Он проходит в специальном мини-приложении. Участники могут побороться за суперпризы, среди которых iPhone 13, экшен-камера GoPro HERO 10 Black Edition, умная колонка Капсула Мини с Марусей, годовая подписка VK Combo. Можно выиграть и другие подарки: плюшевые игрушки, мерч «Клипов» и набор для съёмки коротких вертикальных роликов.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно снять клипы для новогодних челленджей: например, продемонстрировать своё праздничное преображение, рассказать об обещании на следующий год или прокатиться на санках в стиле голливудского блокбастера. Чем больше клипов, тем больше шансов выиграть. Но приятные бонусы ждут всех: каждый, кто снимет хотя бы один клип для челленджа, получит стикерпак на выбор. Конкурс проходит с 21 декабря по 9 января, результаты объявят 14 января.

«Клипы» подготовили сюрпризы и для зрителей. Среди них — эксклюзивные поздравления от артистов и блогеров, которые можно найти в подборке «Это на Новый год».

Поздравления от Деда Мороза, звёзд и друзей

ВКонтакте поможет поздравить друзей и родных с Новым годом. Например, с помощью видеооткрытки, где в главной роли окажутся пользователь и два его самых близких друга по мнению алгоритмов ВКонтакте. Праздничный мультфильм можно создать в специальном мини-приложении «Видеооткрытка от ВКонтакте». Оно станет доступно 25 декабря.

Поздравить близких можно и в VK Звонках. На платформе появится кнопка «Обнять в звонке»: она поможет включить праздничный фон во время разговора и почувствовать тепло встреч на расстоянии.

Также свои пожелания пользователям передаст Дед Мороз: голосовой помощник экосистемы VK Маруся научилась звонить ему к Новому году. Дед Мороз поздравляет пользователей и делится интересными фактами о себе: рассказывает, как творит чудеса и успевает отвечать на сотни тысяч писем, а ещё — присылает селфи. Достаточно найти Марусю на вкладке «Сервисы» приложения ВКонтакте и попросить её позвонить Деду Морозу.

Итоги года для ВКонтакте и пользователей

Каждый пользователь ВКонтакте может подвести личные итоги года: узнать, сколько минут музыки и подкастов он прослушал, как много новых друзей нашёл, сколько метров новостной ленты пролистал, а сообщений — отправил. Все итоги доступны в мини-приложении: каждым из них просто поделиться с друзьями, чтобы обсудить, сравнить и удивиться. К личным итогам года, как и к другим новогодним проектам, помогут перейти знакомые с детства ёлочные игрушки. Их можно найти в разных разделах социальной сети.

Итоги года подводит и сама ВКонтакте. Специальный раздел (vk.com/2021) рассказывает, какие темы и персоны оказались в центре внимания, а треки — на верхних строках чартов. Пользователи могут узнать о творчестве 48 млн авторов ВКонтакте, а также об уникальных продуктах и технологиях социальной сети и экосистемы VK.

«STAR Трек. Новый год ВКонтакте» и первый зимний VK Fest

ВКонтакте встретит Новый год с пользователями: в социальной сети пройдёт праздничное шоу «STAR Трек. Новый год ВКонтакте». Концерт начнётся 1 января в 17:00, его можно будет посмотреть в сообществе «Официальные страницы ВКонтакте» и на уличных экранах в центре Москвы: на фасадах кинотеатра «Октябрь» и гостиницы «Космос» и на Таганской площади. На праздничном шоу выступят артисты HammAli & Navai, Big Baby Tape, «Руки Вверх!». Также на сцену выйдет группа «Ленинград», а Сергей Шнуров представит свой новый проект «Зоя».

Продолжит праздники первый зимний VK Fest — самый масштабный онлайн-фестиваль новогодних каникул. Он пройдёт со 2 по 6 января. Свои хиты и новинки исполнят Баста, «Би-2», Zivert, «кис-кис», The Hatters, Клава Кока, «Звери», «Сплин», Хабиб, MIA BOYKA, Cream Soda и КАЗУСКОМА, GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, «Три дня дождя», Анет Сай и ещё более 20 музыкантов. Посмотреть VK Fest смогут все пользователи ВКонтакте бесплатно в сообществе фестиваля.