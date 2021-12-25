Новогодняя уборка: научно обоснованный список дел для чистоты квартиры Фото: Shutterstock

Специалисты Университета Аризоны США (University of Arizona) на протяжении долгих лет изучают обитание микробов, бактерий и вирусов в домашней среде и в офисах. Результатом их работы стало множество исследований и научных публикаций. Мы собрали самое интересное и важное и делимся с вами.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА - ОДНО ИЗ САМЫХ ГРЯЗНЫХ МЕСТ В ДОМЕ

- Грязное белье заполняет вашу стиральную машину и будущие партии белья бактериями и вирусами. Чтобы она оставалась чистой, раз в неделю запускайте пустую стиральную машину с чашкой отбеливателя.

- Чтобы избавиться от микробов и пылевых клещей, питающихся отмершими частицами нашей кожи, стирайте и сушите белье при самой высокой температуре, которую может выдержать ткань.

- Если полотенцем пользуется только один человек, стирайте его раз в неделю. И после каждого использования, если кто-то заболел.

- Полотенца для спортзала отправляются в машинку после каждой тренировки.

- Кухонные стирайте отдельно от нижнего белья и банных полотенец.

- Полотенца для рук - каждые несколько дней или каждый раз, когда у вас гости.

ВАННАЯ КОМНАТА

- Сделайте в спрее универсальное чистящее средство, смешав две столовые ложки жидкости для мытья посуды, две столовые ложки нашатырного спирта и один литр теплой воды. Используйте его для ванны, раковины, полов и душа. После обработки, смойте чистой водой. Паста из пищевой соды может помочь избавиться от следов грязи в раковине или ванне.

- Использование дезинфицирующих, чистящих средств на стенках душевых после каждого душа помогает остановить рост плесени и грибка.

КСТАТИ

Самый дешёвый и экологичный раствор для уборки

Разбавленный хлорный отбеливатель лучше всего подходит для дезинфекции от микробов. Но для повседневной чистки лучше использовать белый или иначе дистиллированный уксус (это не столовый, другой!). Его безопасно использовать, если у вас в доме дети или домашние животные.

Смешайте одну часть белого уксуса и девять частей воды в пульверизаторе или ведре. Он безопасно очистит большинство поверхностей и удалит жир.

УНИТАЗУ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Если во время смыва оставлять крышку унитаза открытой, микробы могут разлететься с брызгами воды по всей ванной. И осесть всюду, даже на зубную щетку! Во избежание неприятностей, очищайте унитаз еженедельно. Используйте влажную ткань и универсальное чистящее средство для мытья крышки, сиденья и внешней поверхности чаши. Затем используйте ершик для унитаза и подходящее чистящее средство.

ИЗГОНЯЕМ МИКРОБОВ ИЗ СПАЛЬНИ

Ежедневно мы теряем миллионы кожных клеток, и изрядная часть их остается на постельном и нижнем белье. Плюс, по ночам многие из нас потеют и выделяют кожное сало – считай, подкармливаем постельных микроорганизмов и пылевых клещей.

Мы подробно писали о том, как провести «инвентаризацию» и проверить, вовремя ли вы меняете постельное белье .

Не допускайте попадания еды и закусок в спальню: крошки – главная причина плесени и бактерий.

ГОСТИНАЯ

- Микробы обитают повсюду, где вы бываете и с чем соприкасаетесь. Например, они есть на телефоне, журнальном столике, пульте дистанционного управления от телевизора. Периодически чистите их дезинфицирующими салфетками.

- Используйте влажную салфетку из микрофибры, чтобы аккуратно стереть пыль с телевизора.

- Сразу же пылесосьте крошки и убирайте разливы, чтобы на коврах и мебели не размножались бактерии.

- Держите в чистоте дверные ручки и перила лестниц. Микробы молниеносно распространяются на дверных ручках, ручках шкафов, перилах, кранах, выключателях и лампах. Очищайте эти поверхности один раз в неделю с помощью дезинфицирующих салфеток или дезинфицирующего средства в виде спрея. Делайте это чаще, если кто-то из членов вашей семьи заболел или у вас были гости. Это поможет убить такие вирусы, как COVID-19 и грипп.