ФСБ поймала двух головорезов из банд Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала двух участников банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году Фото: Кадр видео

Сотрудники Федеральной службой безопасности России сообщили о задержании двух бандитов, которые входили в террористические группы Басаева и Хаттаба. Эти бандформирования совершили в 1999 году серию нападений на населенные пункты Ботлихского района, где в ходе боев погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, был нанесен значительный ущерб экономике республики Дагестан.

- Следователи СК России выяснили, что в нападении на мирные района Дагестана в 1999 году принимали участие 42-летний Ильхан Канмурзаев и 49-летний Каирбек Бакиев. При этом они не понесли наказание за это, - сообщили в ФСБ России.

Во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии бандиты были задержаны на работе. Они устроились в дорожную службу на Ставрополье.

Задержанным предъявлено обвинение по статье "бандитизм", "вооруженных мятеж" и "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Бандитам грозит от пятнадцати лет до пожизненного заключения в зависимости от тяжести совершенных преступлений. Следователи продолжат с ними работу по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности.

Шансы есть: избежавшим правосудия бандитам сейчас около сорока лет, так как Басаев и Хаттаб набирали в банды выносливых 20-летних юношей из горных аулов, которые могли совершать в горах длительные переходы с оружием.

Напомним, в начале месяца сотрудники СК России задержали участника нападения на жителей Новолакского района Дагестана Шамиля Умаханова. Террористу дали 25 лет колонии через 22 года после совершенных им злодеяний.

Отметим, что Басаев и Хаттаб были ликвидированы сотрудниками спецслужб в ходе специальных операций. Они посмертно признаны заказчиками и организаторами террористических актов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 году, которые унесли жизни более 300 человек, более 1700 граждан получили ранения.

"Один из основных принципов уголовного процесса - это неотвратимость наказания. И мы видим, как нашим следователям в этом сложном регионе удается спустя долгие годы привлекать к уголовной ответственности тех, кто посягал на целостность нашего государства в начале 2000-х годов. Всем известен подвиг 6-й роты псковских десантников в Чечне, подвергшейся нападению многократно превосходящей банды боевиков под руководством Басаева и Хаттаба. Сейчас мы продолжаем находить участников тех событий. Следствием установлена причастность к совершению этого преступления 23 лиц, 14 из которых уже осуждены, пятеро объявлены в розыск, а в отношении еще четверых дело рассматривается в суде", - заявил в 2019 году глава СК России Александр Бастрыкин.