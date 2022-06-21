За восемь лет в России произведут около тысячи самолетов. Вот как они будут выглядеть

Сейчас в России больше 600 «Боингов» и «Эйрбасов». Именно они перевозят 95% пассажиров. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Хотите - верьте, хотите - нет, но в ближайшие восемь лет в России должны произвести около тысячи самолетов. Полностью отечественных. И чтобы ни одного винтика и уж тем более двигателя американского там не было.

Такие планы власти обсуждают, понятное дело, из-за санкций. После 24 февраля Запад отказался поставлять в Россию не только «Боинги», «Эйрбасы» и «Бомбардье», но и запчасти к ним. Заодно под запрет попали комплектующие к «Суперджету» и МС-21: хотя сами самолеты российские, многие запчасти к ним - иностранные.

И на чем летать? Правительственная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, которая должна дать ответ на этот вопрос, пока на стадии проекта. Но основные положения из нее чиновники и специалисты уже озвучили. Мы изучили программу, пообщались с экспертами и описываем все самолеты, которые планируют выпускать в ближайшие годы в России.

ДЛЯ ДАЛЬНИХ РЕЙСОВ

Sukhoi Superjet 100

Sukhoi Superjet 100

Дальность полета: 3048 (базовая версия)/4578 км (версия LR)

Крейсерская скорость: 830 км/ч

Вместимость: 87 - 103 пассажира

Длина: 29,94 м

Размах крыла: 27,80 м

Зарубежные аналоги: Bombardier CRJ, Embraer E-Jet

Первый полет: 2008 год

Начало серийных поставок: 2011 год; SSJ-New с российским двигателем - предположительно с 2024 года

Планы до 2030 года: 142 машины SSJ-New

Это первый самолет, созданный уже в постсоветской России. И пока единственный, который был доведен до серийного производства и реально летает на пассажирских линиях.

У российских авиакомпаний сейчас более сотни суперджетов. Больше всего их у «России» - 67. И эти самолеты сегодня очень пригодились - преимущественно на них наши перевозчики и собираются летать за рубеж в ближайшее время. Потому что «Боинги» и «Эйрбасы» российских компаний за рубежом могут арестовать, как это случалось этой весной.

Главный минус SSJ-100 - отечественный он очень условно, сейчас в нем много импортных комплектующих. Двигатель - российско-французский. А французская сторона уже отказалась «в связи с Украиной» продолжать сотрудничество. Авиакомпании по этому поводу заговорили о возможных проблемах с ремонтом. Как утверждает глава Минпромторга Денис Мантуров, обслуживать двигатель дальше будет отечественное предприятие, ведь и раньше этим в рамках нашего контракта с французами занимались российские сотрудники - и они-то никуда не делись.

Сейчас планируется наладить выпуск SSJ-New - с российскими двигателями ПД-8. Двигатель пока прошел стендовые испытания (наземные эксперименты). Первый полет с двигателем ПД-8 ожидается в начале 2023 года. В планах заместить и большую часть остальных импортных компонентов. По словам экспертов, это просто вопрос времени и куда проще по сравнению с двигателем.

Так или иначе, раньше 2024 года начать производство импортозамещенного суперджета не выйдет. Да и эта дата у экспертов вызывает сомнения. Слишком велик объем работ, с учетом всех необходимых испытаний и сертификации. Зато потом новую модификацию можно сразу ставить на поток, потому что современные производственные мощности именно «под суперджет» уже есть.

МС-21

МС-21

Дальность полета: 6000 км

Крейсерская скорость: 850 км/ч

Вместимость: 163 - 211 пассажиров

Длина: 42,2 м

Размах крыла: 35,9 м

Зарубежные аналоги: Аirbus-320 и Boeing-737

Первый полет: 2017 год

Начало серийных поставок: планируются на 2024 год

Планы до 2030 года: 270 машин

«Магистральный самолет XXI века» (так расшифровывается МС-21) все очень хвалят и ждут. По ряду параметров, включая дешевизну обслуживания, он вроде как даже превосходит зарубежные аналоги. Но аналоги благополучно возят пассажиров, а начало поставок МС-21, которое планировалось еще на 2017 год, все откладывается и откладывается. Сначала из-за санкций еще предыдущей, «крымской» волны пришлось срочно налаживать производство собственных композитных материалов (сверхлегкий и сверхпрочный пластик). Дальше возникли проблемы с двигателем. МС-21 планировался в двух версиях - с американскими и с отечественными моторами. Но теперь западного мотора нет.

Хорошая новость - отечественный двигатель под МС-21 уже создан, первый опытный полет с ним был в декабре 2020 года.

По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, первые шесть МС-21-310 (модификация с российскими двигателями) авиакомпании получат в 2024 году. В 2025 году должно выйти с конвейера 12 самолетов, в 2026-м - уже 22, с 2029-го - 72 борта в год.

Ту-214

Ту-214

Дальность полета: 6500 - 7200 км

Крейсерская скорость: 850 км/ч

Вместимость: 210 пассажиров

Длина: 46,2 м

Размах крыла: 42 м

Зарубежные аналоги: Boeing-757-200 и Airbus A321-200

Первый полет: 1996 год

Начало серийных поставок: 2000 год; возобновить предполагается с 2023 года (3 самолета)

Планы до 2030 года: 70 машин

Ту-214 - одна из модификаций Ту-204. Для конца XX века он был действительно современным лайнером. Но массовым производство Ту-204 так и не стало. Максимум машин было выпущено в 2008 году - 10 (все модификации, включая Ту-214). Авиакомпании подсели на более дешевые иномарки.

В штучном порядке, по одному-два в год, «тушки» производятся до сих пор. В основном это грузовые самолеты. Выпускают эти самолеты Казанский авиационный завод и «Авиастар-СП» в Ульяновске.

Главных претензий к Ту-204/214 две. Первая - неэкономичность, по современным понятиям наши лайнеры жгут слишком много авиакеросина. Вторая - производство что в Казани, что в Ульяновске не рассчитано на выпуск самолетов большими сериями. Зато не надо импортозамещения, все давно создано и свое.

Ил-96

Ил-96

Дальность полета: 9000 км

Крейсерская скорость: 870 км/ч

Вместимость: 237 - 300 пассажиров

Длина: 55,3 м

Размах крыла: 60,1 м

Зарубежные аналоги: Boeing 767-300 и Boeing 777-300

Первый полет: 1996 год

Начало серийных поставок: 1993 год (с 2003 года производится только штучно), с 2025 года выпуск планируется возобновить.

Планы до 2030 года: 12 машин.

Тоже советское наследство - дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, спроектированный в конце 80-х. С 2003 года производится только под заказы. Сейчас же предполагают расширять его производство. Ну как сказать, расширять - до двух самолетов в год. В 2020 и 2021 году производилось по одному.

Главный плюс Ил-96, из-за которого про него периодически и вспоминают, - без дозаправки долетит из Москвы до Владивостока. А новых дальнемагистральных лайнеров у нас нет даже в проектах: суперджет - ближнемагистральный, МС-21 и «тушки» - среднемагистральные.

Спецы до сих пор считают Ил-96 очень надежным самолетом. Он ни разу не попадал в серьезные авиапроисшествия. Но самая лучшая реклама Ил-96-300 - именно на нем летает президент. Хотя «борт № 1», конечно же, делали по спецзаказу в сильно модифицированном варианте.

Минусы Ил-96 в каком-то смысле - продолжение его плюсов. У Ил-96, в отличие от его зарубежных дальнемагистральных «коллег», не два, а четыре двигателя. Это очень хорошо в плане надежности. Но разорительно для авиакомпаний: чем больше моторов, тем больше топлива нужно лайнеру.

ДЛЯ МЕСТНЫХ ЛИНИЙ

Ил-114-300

Ил-114-300

Дальность полета: 1400 км

Крейсерская скорость: 500 км/ч

Вместимость: 64 пассажира

Длина: 26,9 м

Размах крыла: 30 м

Зарубежные аналоги: ATR и Bombardier

Первый полет: декабрь 2020 года

Начало серийных поставок: 2025 год (8 самолетов)

Планы до 2030 года: 70 машин

Модернизированная версия Ил-114, турбовинтового самолета, разработанного в 80-е на замену Ан-24. В 1990 году он успешно совершил первый опытный полет. Серийное производство планировалось в Узбекистане. С распадом СССР эти планы развалились тоже. В 2014 - 2015 годах было решено возродить проект в новом, осовремененном виде. Важно, что Ил-114-300 - полностью отечественный. И его очень ждут на Дальнем Востоке. У дальневосточного перевозчика «Аврора» из-за санкций уже возникли проблемы с обслуживанием канадских Bombardier.

Предполагалось начать поставки сначала с 2021-го, потом с 2023 года, но планы постоянно корректируются. Одним из последних поводов отложить массовое производство стала прошлогодняя катастрофа опытного образца другого нового самолета - военно-транспортного Ил-112В. На обоих «Илах» установлены модификации одного и того же отечественного двигателя ТВ7-117. Сейчас идут дополнительные проверки.

ТВРС-44 «Ладога»

ТВРС-44 «Ладога»

Дальность полета: 2200 км

Крейсерская скорость: 480 км/ч

Вместимость: 44 пассажира

Длина: 22,83 м

Размах крыла: 26 м

Зарубежные аналоги: нет

Первый полет: предположительно 2023 год

Начало серийных поставок: предположительно 2025 год

Планы до 2030 года: 140 машин

Самолет, который специалисты любовно называют «летающий внедорожник». Сможет садиться на грунтовые полосы даже совсем в грязюку и при плохой освещенности. Разработан на основе созданного еще в социалистические времена чехословацкого L-610. Но изначально проектируется на всем отечественном, включая двигатель. Должен заменить «старичков» Ан-24/26 и Як-40. Эксперты говорят, что по скорости и дальности полета в соотношении с экономичностью и «проходимостью» самолетик уникален.

Сертификация ожидается в 2024 году. Пока на самарском заводе готовятся выпустить 4 первых фюзеляжа для испытаний.

Л-410 (L-410 Turbolet)

Л-410 (L-410 Turbolet)

Дальность полета: 1500 км

Крейсерская скорость: 310 км/ч

Вместимость: 19 пассажиров

Длина: 14,42 м

Размах крыла: 19,48 м

Зарубежные аналоги: самолет и так чешский, но производится у нас

Первый полет: 1969 год

Начало серийных поставок: 1969 год в Чехословакии, 2018 год - в России

Планы до 2030 года: 178 машин (считая с 2022 года)

Чехословацкая разработка конца 60-х годов для местных линий с «плохими условиями» - грунтовые, травяные площадки, короткие взлетные полосы. Активно поставлялся в СССР, где за внешний вид (винты напоминают большие уши) получил прозвище «чебурашка». Для «чебурашки» был даже разработан советский двигатель.

Сейчас производится в Екатеринбурге по чешской лицензии. В год с уральского конвейера сходит 18 «элок», с 2023 года планируется увеличить выпуск до 20.

И это, конечно, здорово, но как быть с тем, что на дворе санкции, а самолет-то европейский? Обслуживание L-410 в РФ прекращено. Но лицензия не отзывалась. Официальная российская версия: завод есть - будем выпускать и обслуживать своими силами. В ближайшем будущем Л-410 предполагают снабдить отечественным мотором.

ЛМС-901 «Байкал»

ЛМС-901 «Байкал»

Дальность полета: 3000 км

Крейсерская скорость: 300 км/ч

Вместимость: 9 пассажиров

Длина: 12,1 м

Размах крыла: 16,5 м

Зарубежные аналоги: нет (малыши-«везделеты» типа Cessna Caravan не подходят для российских условий эксплуатации - типа когда теплых ангаров нет, а запускаться надо в минус 50)

Первый полет: январь 2022 года

Начало серийных поставок: 2024 год (14 самолетов)

Планы до 2030 года: 154 машины

Преемник легендарного «кукурузника» Ан-2. «Байкал» - более чем «летающий внедорожник»: может садиться и на воду, а для зимы оборудован лыжами. И у него есть парашют, который должен спасти в критической ситуации - например, при отказе двигателя.

Это не первая попытка создать замену «старичку» Ан-2, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, который производился более 60 лет. Но как-то все не складывалось. Предпоследний проект, который тоже называли «Байкалом», почти было собрались производить, но в 2019 году отставили из-за слишком большой доли импортных материалов. Для нового ЛМС-201 пока не хватает лишь отечественного двигателя, он летает на американском General Electric. Российский мотор проходит испытания.

ВОПРОСЫ - РЕБРОМ

Спасут ли нас старые советские самолеты?

Главный вопрос, который возникает к грандиозным планам по возрождению отечественного авиастроения, - конечно же, их реальность. Еще ни один российский самолет не был готов в те сроки, которые заявляли власти.

Есть и другой вопрос. Возможные дыры предполагается затыкать лайнерами, разработанными еще в советскую пору. Многие эксперты считают такой подход бесперспективным. Зачем распыляться на устаревшие модели? Не лучше ли силы и деньги бросить на доработку новых самолетов?

- Надо заместить несколько сотен иномарок. И, конечно же, того количества импортозамещенных суперджетов и МС-21, которое в ближайшие годы может сделать авиапром, будет недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности российских авиакомпаний, - считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. - Еще один важный момент: для полетов на Дальний Восток нужны более «дальнобойные» самолеты, чем суперджет и МС-21. Ту-214 и Ил-96 могли бы быть востребованы российскими компаниями для прямых полетов из европейской части в восточную.

При этом, по словам эксперта, для полетов по линиям типа Москва - Санкт-Петербург или Москва - Сочи самолеты «старого поколения» действительно не очень привлекательны. МС-21 дешевле в эксплуатации, более комфортен и технологичнее в производстве.

- Ил-96 и Ту-154 оправданны как самолеты, выпуск которых можно восстановить максимально быстро, - подводит итог Олег Пантелеев. - По мере того как авиационная промышленность выйдет на относительно высокие темпы производства современных машин - в первую очередь МС-21, - роль самолетов предыдущего поколения будет неуклонно снижаться.

- Самолет от фирмы «Ту» отвезет нас в Элисту! А «МС-21» - и в Анталью, и в Пекин. Фото: Shutterstock

А сколько новых бортов нам надо?

По данным Минтранса на май, пассажирских самолетов у нас более 1100. Из них бортов зарубежного производства - 67%, но на них приходится около 95% пассажирооборота.

Почему так? Самолеты российского или советского производства, которые используют авиакомпании, включая все старые «Аны» и «Яки», - в основном небольшие. Больше 100 пассажиров (примерно на столько рассчитан суперджет) - преимущественно иномарки.

Если оставить за скобками малую авиацию, на конец 2021 года российские авиакомпании использовали 298 лайнеров Airbus, 236 Boeing и 23 иномарки других производителей (Embraer и т. п.). Как будет решаться вопрос с комплектующими к ним, до сих пор не очень понятно. Не самый пессимистичный вариант прогноза - до трети этого авиапарка к концу 2025 года придется разобрать на запчасти для того, чтобы летали остальные две трети. При этом и для имеющихся российских суперджетов нужны иностранные комплектующие.

Если ничего не изменится, вот уже и набирается несколько сотен самолетов, которые не позже 2025 - 2030 года надо будет чем-то заменить.