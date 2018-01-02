Число жертв массовых протестов в Иране увеличилось до 20

2 Янв. 2018 2018-01-02T13:28:09+03:00

За ночь в исламской республике погибли еще девять человек

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‍По последним данным, общее число жертв массовых протестов в Иране превысило 20 человек.

Так, в ночь на вторник, 2 января, погибли еще девять местных жителей. Шесть молодых людей были убиты при попытке похитить оружия из полицейского участка в городе Кахдариджан, еще двое погибли в Хомейнишехре. Кроме того, в в городе Наджафабад убили служащего революционной гвардии, сообщает государственное телевидение страны.

Напомним, акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря прошлого года. Жители страны выступают против роста цен и требуют экономических реформ.

Кстати, в МИД РФ заявили, что события в Иране являются внутренним делом страны. Как подчеркнули в дипведомстве, Москва считает недопустимым внешнее вмешательство в дела исламской республики, дестабилизирующее обстановку.