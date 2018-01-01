МИД РФ: события в Иране являются внутренним делом страны

1 Янв. 2018 2018-01-01T20:48:32+03:00

В ведомстве отметили, что Москва считает недопустимым внешнее вмешательство в Иран, дестабилизирующее обстановку

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В министерстве иностранных дел России заявили, что Москва считает массовые протесты в Иране, перетекающие в беспорядки, внутренним делом страны. В ведомстве отметили, что в России рассчитывают, что обстановка урегулируется без насилия.

"Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития", - говорится в комментарии МИД РФ.

Внешнее вмешательство, которое может дестабилизировать ситуацию в Иране, в министерстве назвали недопустимым.

Напомним, 28 декабря 2017 года в крупном иранском городе Мешхеде началась массовая акция протеста, связанная с ухудшением экономической ситуации. Затем манифестации перекинулись и на другие города. Как сообщило агентство Associated Press, в результате беспорядков уже погибли 12 человек. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что поддерживает стремление граждан участвовать в акциях протеста, только чтобы они не перерастали в насилие.