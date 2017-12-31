2017-12-31T04:58:53+03:00
В мире

МИД России предупредил: В Иране небезопасно из-за акций протеста

Министерство советует нашим путешественникам в иранских городах держаться подальше от мест массового скопления людей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Протестная акция в Тегеране 30 декабряПротестная акция в Тегеране 30 декабряФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел России предупредило отечественных путешественников о беспорядках во многих крупных городах Ирана, посоветовав россиянам ради собственной безопасности держаться подальше от многолюдных мест.

«Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих с полицией. Рекомендуется сохранять бдительность и не посещать места массового скопления людей», - говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД, опубликованном на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Акции протеста в Иране продолжаются с 27 декабря. Граждане страны вышли на улицы, чтобы выразить недовольство взяточничеством местных чиновников, безработицей и инфляцией. Кроме того, митингующие выступают против участия иранских военных в боевых действиях в соседних Ираке и Сирии. По данным агентства Reuters, есть жертвы: в стычках с полицией погибли два демонстранта.

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