Трамп посулил иранскому народу «огромную поддержку» во времена нужды

3 Янв. 2018 2018-01-03T18:57:33+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп выразил огромное уважение иранскому народу, который «борется против своих коррумпированных властей», и пообещал протестующим широкую поддержку со стороны США.

«Выражаю глубокое уважение к иранскому народу, так как он борется за то, чтобы избавиться от коррумпированных властей. США окажут вам широкую поддержку, когда придет время», - написал Трамп в своем Твиттер.

Напомним, массовые акции протеста начались в крупнейших городах Ирана 28 декабря. Поводом для выступлений стал резкий рост цен на продовольствие и высокий уровень безработицы в стране.

Позже к социальным лозунгам добавились политические, направленные против президента Ирана Хасана Роухани и режима аятолл. В ходе беспорядков погибло 20 человек, около 450 были задержаны службами безопасности.

В подстегивании выступлений иранские власти обвинили внешних врагов, в том числе США и Саудовскую Аравию. Ранее командующий КСИР Мохаммад Али Джафари заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в стране.