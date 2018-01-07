2018-01-07T16:24:34+03:00
Политика

Госдума предложила вернуть России пол-Украины после слов об «оккупации»

В нижней палате парламента ответили на заявление Киева о «советской оккупации»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССГлава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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В Госдуме прокомментировали прозвучавшее в Киеве предложение признать период нахождения Украины в составе СССР «оккупацией».

Как отметил глава думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, если власти незалежной поддержат эту инициативу, то они должны быть готовы отказаться от всех территорий, переданных их стране в советское время.

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», - сказал депутат РИА Новости.

Напомним, ранее глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания незалежной в составе СССР «большевистской и коммунистической оккупацией». Кроме того, он призвал принять законы о правопреемственности нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР), которая существовала в 1917-1921 годах.

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