2018-01-11T20:49:06+03:00
Политика

Путин из студии радиостанции "Комсомольской правды" в прямом эфире пожелал россиянам здоровья

В стенах издания президент встретился и с руководителями российских СМИ
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Владимир Путин в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".Владимир Путин в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин посетил редакцию издательского дома "Комсомольская правда", где в том числе побывал и на радио «КП».

В компании главного редактора и гендиректора издательства Владимира Сунгоркина Путин побывал в студии радио "КП", он осмотрел помещение и стенд-музей газеты. Президенту показали хоккейную клюшку Владислава Третьяка и ордена "Комсомольской правды". Президент поздоровался с ведущими, которые в это время вели прямой эфир.

Владимир Путин осмотрел студию радио "Комсомольская правда". ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин осмотрел студию радио "Комсомольская правда". ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин попросил их передать привет радиослушателям, но те предложили главе государства сделать это самому. Президент подошел к микрофону и поприветствовал россиян, поздравил с прошедшими праздниками и пожелал им здоровья и успехов.

Чуть позже, в стенах же издания «Комсомольская правда» Путин провел совещание с руководителями печатных СМИ и информационных агентств. Отсюда же глава государства провел телефонный разговор с президентом Турции, где обсудил ситуацию вокруг атаки беспилотниками террористов российской базы в Сирии.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

Владимир Путин в студии прямого эфира Радио "Комсомольская правда".Президент РФ встретился с редакторами ведущих СМИ страны в редакции"Комсомольской правды"

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