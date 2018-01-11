Путин из студии радиостанции "Комсомольской правды" в прямом эфире пожелал россиянам здоровья
Президент России Владимир Путин посетил редакцию издательского дома "Комсомольская правда", где в том числе побывал и на радио «КП».
В компании главного редактора и гендиректора издательства Владимира Сунгоркина Путин побывал в студии радио "КП", он осмотрел помещение и стенд-музей газеты. Президенту показали хоккейную клюшку Владислава Третьяка и ордена "Комсомольской правды". Президент поздоровался с ведущими, которые в это время вели прямой эфир.
Владимир Путин осмотрел студию радио "Комсомольская правда". ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин попросил их передать привет радиослушателям, но те предложили главе государства сделать это самому. Президент подошел к микрофону и поприветствовал россиян, поздравил с прошедшими праздниками и пожелал им здоровья и успехов.
Чуть позже, в стенах же издания «Комсомольская правда» Путин провел совещание с руководителями печатных СМИ и информационных агентств. Отсюда же глава государства провел телефонный разговор с президентом Турции, где обсудил ситуацию вокруг атаки беспилотниками террористов российской базы в Сирии.
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ
Владимир Путин в студии прямого эфира Радио "Комсомольская правда".Президент РФ встретился с редакторами ведущих СМИ страны в редакции"Комсомольской правды"