Как я вывел президента в прямой эфир Радио «Комсомольская правда»
В эфире мы сидели уже полтора часа. Спрашивали слушателей: а что они бы сделали, приди к ним в гости президент? Странно, но большинство первым делом хотели такого важного человека накормить. Кто посмелей - напоить. Посидим под водочку, за жизнь поговорим - мечтательно рассуждали наши слушатели. И только потом шли злободневные жизненные вопросы: про экологию, дорогую ипотеку, проблемы малого и среднего бизнеса.
Я и сам сидел, думал - что б такого сделал, окажись Путин у меня в гостях? И лезло в голову всякое - про Трампа спросить, а вот бы материнский капитал еще и за третьего ребенка давать (за второго-то мы уже получили)... Сумбур в целом.
Журналист "Комсомолки" Валерий Рукобратский, президент России Владимир Путин и глава издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
А когда президент вошел в радиостудию, так вообще все просьбы и вопросы из головы вылетели. Путин осмотрел наш минимузей - по случаю расположенный прям в студии. Наш главный редактор Владимир Сунгоркин показал клюшку Владислава Третьяка. Он защищал именно этой клюшкой ворота советской хоккейной сборной в знаменитой суперсерии с канадцами в 1972-м году.
Президенту показали вратарскую клюшку легенды советского хоккея Владислава Третьяка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Фартовая клюшка, - выкрикнул кто-то из нас прямо в прямом эфире.
- Хотите - подарим! - предложил наш главный редактор.
Путин улыбнулся шутке. Повернулся к нам - ведущим радиоэфира.
И тут я понял. Вот именно сейчас тот самый момент: президент пришел ко мне в гости. И что бы я сделал?
- Владимир Владимирович, а давайте к нам, - позвал я и подтащил в сторону президента микрофон.
Путин сразу же шагнул в прямой эфир:
- С прошедшими праздниками! - сказал президент радиослушателям Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Здоровья вам и счастья!
Владимир Путин в студии прямого эфира Радио "Комсомольская правда".Президент РФ встретился с редакторами ведущих СМИ страны в редакции"Комсомольской правды"
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ
ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент России Владимир Путин посетил редакцию "Комсомольской правды"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Путин: Мы знаем, кто спровоцировал обстрел нашей базы в Сирии, и это были не турки
Президент пообщался в «КП» с редакторами российских СМИ. Главные цитаты (подробности)
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прямо из кабинета главного редактора "Комсомолки" (подробности)
КСТАТИ
Владимир Путин уже был в «Комсомольской правде» три раза
На традиционной итоговой встрече главы государства с представителями СМИ, которая в декабре 2017-го прошла в Москве, в Центре международной торговли, журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов задал Владимиру Путину вопрос, касающийся проблем здравоохранения. (подробности)