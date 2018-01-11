2018-01-11T21:33:09+03:00
Политика

Как я вывел президента в прямой эфир Радио «Комсомольская правда»

Владимир Путин обратился к нашим радиослушателям с поздравлением [фото, видео]
Валерий РУКОБРАТСКИЙредактор отдела международной политики
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Журналист "Комсомольской правды" Валерий Рукобратский не упустил возможности вывести президента в эфир радио.Журналист "Комсомольской правды" Валерий Рукобратский не упустил возможности вывести президента в эфир радио.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В эфире мы сидели уже полтора часа. Спрашивали слушателей: а что они бы сделали, приди к ним в гости президент? Странно, но большинство первым делом хотели такого важного человека накормить. Кто посмелей - напоить. Посидим под водочку, за жизнь поговорим - мечтательно рассуждали наши слушатели. И только потом шли злободневные жизненные вопросы: про экологию, дорогую ипотеку, проблемы малого и среднего бизнеса.

Я и сам сидел, думал - что б такого сделал, окажись Путин у меня в гостях? И лезло в голову всякое - про Трампа спросить, а вот бы материнский капитал еще и за третьего ребенка давать (за второго-то мы уже получили)... Сумбур в целом.

Журналист "Комсомолки" Валерий Рукобратский, президент России Владимир Путин и глава издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Журналист "Комсомолки" Валерий Рукобратский, президент России Владимир Путин и глава издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А когда президент вошел в радиостудию, так вообще все просьбы и вопросы из головы вылетели. Путин осмотрел наш минимузей - по случаю расположенный прям в студии. Наш главный редактор Владимир Сунгоркин показал клюшку Владислава Третьяка. Он защищал именно этой клюшкой ворота советской хоккейной сборной в знаменитой суперсерии с канадцами в 1972-м году.

Президенту показали вратарскую клюшку легенды советского хоккея Владислава Третьяка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президенту показали вратарскую клюшку легенды советского хоккея Владислава Третьяка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Фартовая клюшка, - выкрикнул кто-то из нас прямо в прямом эфире.

- Хотите - подарим! - предложил наш главный редактор.

Путин улыбнулся шутке. Повернулся к нам - ведущим радиоэфира.

И тут я понял. Вот именно сейчас тот самый момент: президент пришел ко мне в гости. И что бы я сделал?

- Владимир Владимирович, а давайте к нам, - позвал я и подтащил в сторону президента микрофон.

Путин сразу же шагнул в прямой эфир:

- С прошедшими праздниками! - сказал президент радиослушателям Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Здоровья вам и счастья!

Владимир Путин в студии прямого эфира Радио "Комсомольская правда".Президент РФ встретился с редакторами ведущих СМИ страны в редакции"Комсомольской правды"

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

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