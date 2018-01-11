Как я вывел президента в прямой эфир Радио «Комсомольская правда»

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:33:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В эфире мы сидели уже полтора часа. Спрашивали слушателей: а что они бы сделали, приди к ним в гости президент? Странно, но большинство первым делом хотели такого важного человека накормить. Кто посмелей - напоить. Посидим под водочку, за жизнь поговорим - мечтательно рассуждали наши слушатели. И только потом шли злободневные жизненные вопросы: про экологию, дорогую ипотеку, проблемы малого и среднего бизнеса.

Я и сам сидел, думал - что б такого сделал, окажись Путин у меня в гостях? И лезло в голову всякое - про Трампа спросить, а вот бы материнский капитал еще и за третьего ребенка давать (за второго-то мы уже получили)... Сумбур в целом.

Журналист "Комсомолки" Валерий Рукобратский, президент России Владимир Путин и глава издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А когда президент вошел в радиостудию, так вообще все просьбы и вопросы из головы вылетели. Путин осмотрел наш минимузей - по случаю расположенный прям в студии. Наш главный редактор Владимир Сунгоркин показал клюшку Владислава Третьяка. Он защищал именно этой клюшкой ворота советской хоккейной сборной в знаменитой суперсерии с канадцами в 1972-м году.

Президенту показали вратарскую клюшку легенды советского хоккея Владислава Третьяка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Фартовая клюшка, - выкрикнул кто-то из нас прямо в прямом эфире.

- Хотите - подарим! - предложил наш главный редактор.

Путин улыбнулся шутке. Повернулся к нам - ведущим радиоэфира.

И тут я понял. Вот именно сейчас тот самый момент: президент пришел ко мне в гости. И что бы я сделал?

- Владимир Владимирович, а давайте к нам, - позвал я и подтащил в сторону президента микрофон.

Путин сразу же шагнул в прямой эфир:

- С прошедшими праздниками! - сказал президент радиослушателям Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Здоровья вам и счастья!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/634985" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин в студии прямого эфира Радио "Комсомольская правда".Президент РФ встретился с редакторами ведущих СМИ страны в редакции"Комсомольской правды"

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент России Владимир Путин посетил редакцию "Комсомольской правды"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: Мы знаем, кто спровоцировал обстрел нашей базы в Сирии, и это были не турки

Президент пообщался в «КП» с редакторами российских СМИ. Главные цитаты (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин провел телефонный разговор из кабинета главреда "КП" с президентом Турции

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прямо из кабинета главного редактора "Комсомолки" (подробности)

КСТАТИ

Владимир Путин уже был в «Комсомольской правде» три раза

На традиционной итоговой встрече главы государства с представителями СМИ, которая в декабре 2017-го прошла в Москве, в Центре международной торговли, журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов задал Владимиру Путину вопрос, касающийся проблем здравоохранения. (подробности)