2018-01-11T21:12:33+03:00
Политика

Путин приехал в «Комсомолку»

Президент собрал в нашей редакции руководство крупнейших изданий России
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды».

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- Вы же знаете, что Путин и «Комсомольская правда» - давние друзья, - анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков визит Владимира Путина в редакцию «КП». И сегодня президент, действительно, приехал в нам гости, откликнувшись на приглашение корреспондента нашей газеты Александра Гамова, сделанное в декабре во время Большой пресс-конференции.

Вечером 11 января Владимир Путин приехал в редакцию "Комсомольской правды". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 11 января Владимир Путин приехал в редакцию "Комсомольской правды".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Путин посмотрел работу редакции, зашел в студию «Радио «Комсомольская правда». В Голубом зале, где обычно проходят ежедневные планерки «КП», президент проводит встречу с главными редакторами крупнейших российских изданий.

Президент проводит встречу с главными редакторами крупнейших российских изданий. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент проводит встречу с главными редакторами крупнейших российских изданий.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимира Путина в "Комсомольской правде" встретил главный редактор Владимир Сунгоркин.Накануне Дня печати президент РФ встретился в "Комсомольской правде" с главами ведущих СМИ

ВОПРОС ДНЯ

А если бы Владимир Владимирович пришел в гости к вам?..

Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР:

- Я был бы рад и горд. Деловыми вопросами я бы Владимира Владимировича у себя дома не загружал. На моем юбилее в сентябре Путин в Кремле налил нам с супругой Нелей чаю. Мы бы сделали то же самое. А что бы приготовили? Вот, передаю трубку Неле...

Неля КОБЗОН:

- Я тоже ленинградка. Мы любим чай со сладостями. Знай мы заранее, что к нам приедет президент, приготовили бы шикарный стол. С дорогой душой!

Юнус-Бек ЕВКУРОВ, глава Ингушетии:

- Доложил бы, как идут в Ингушетии проекты, которые стоят на контроле лично у президента, - строительство онкодиспансера, перинатального центра... И хорошо бы накормили. Чем? Национальными блюдами - мясом, лепешками… Ну и хорошими нашими фруктами!

Сергей ЯЗЕВ, профессор Иркутского госуниверситета:

- Повел бы его на экскурсию в астрообсерваторию. А потом бы спросил о бюрократии в образовании. Ведь мы, преподаватели, много ценного времени тратим на бумаги и заполнение ненужных отчетов.

Евгения МАРТЫНОВА, художница из Донецка:

- Если бы он пришел в гости к нам, мы бы ничего не спрашивали. Просто сказали бы: «Ну наконец-то. Как долго мы ждали!» И обняли бы его.

Илья ЛИПИН, инженер по разработке беспилотной авиатехники, Пермь:

- Показал бы, как работает наша микроавиация, собранная в гаражных условиях, и рассказал, почему она, не уступая в характеристиках, имеет в десятки раз меньшую стоимость эксплуатации, чем поставляемая по госзаказу.

Александр КИРЬЯКОВ, общественник из Крыма:

- Я бы задал вопрос: «Действительно ли в 80-х вы совершили автопробег из Ленинграда в Крым и обратно на личном автомобиле?» Про это же кино можно снимать!

Сергей БЕЛОУСОВ, многодетный отец-одиночка из Башкирии:

- Почему то, что обещают власти с экранов телевизоров, на местах не исполняется? Я когда у нашей администрации спрашивал, почему нам не дают жилье из соцфонда, услышал, что туда расселяют погорельцев. А потом выяснилось, что и им крыши над головой не дают.

Владимир ПУТИН, машинист, Армавир:

- Обязательно бы сфотографировался - два Путина на одном снимке!

Татьяна МИНЕЕВА, исполнительный вице-президент «Деловой России»:

- Я задала бы вопрос: когда в школах введут урок предпринимательства? И показала бы Путину талантливых детей, проекты которых порой глубже, чем проекты состоявшихся личностей.

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