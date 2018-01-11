2018-01-12T00:40:41+03:00
Политика

Путин о конкурсе "Лидеры России": "Я слежу за этим лично"

Глава государства отметил, что проект по отбору кадров демонстрирует положительные результаты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистамиПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с журналистамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент РФ Владимир Путин признался, что лично следит за ходом конкурса "Лидеры России", который направлен на поиск желающих пройти испытания для получения работы в государственных структурах. Об этом глава государства рассказал во время беседы с главными редакторами СМИ и информагентств в редакции "Комсомолки".

Он подчеркнул, что как сама организация проекта, так и результаты его работы, довольно положительные. Кроме того, это "большое мероприятие" не имеет ничего общего с текущей политической конъюнктурой.

"Вы знаете, что в течение довольно длительного времени, на протяжении практически всех предыдущих шести лет мы постоянно говорим и предпринимаем настойчивые усилия в сфере подготовки кадров", - заявил президент.

По словам Путина, этот процесс поиска перспективных молодых людей происходит повсеместно и давно, а средства, выделяемые на такие проекты, направленны именно на профессиональный рост таких специалистов.

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