Владимир Путин: Мы знаем, кто спровоцировал обстрел нашей базы в Сирии, и это были не турки

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:26:09+03:00

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Одним из поводов для визита Владимира Путина в «Комсомолку» была встреча с главными редакторами российских СМИ. Первый вопрос президенту во время на правах хозяина задал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин:

- Как вы относитесь к появлению множества самых разных кандидатов на начавшихся президентских выборах?

- Период предвыборный и, к сожалению, часто всякая пена появляется, - сказал Путин. - Но это повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны и путях, которые люди предлагают для решения. Это освежает и обостряет дискуссию. В целом все эти кампании при определенных минусах во благо общества. Буду рад услышать предложения по развитию страны.

Президент Путин и главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россию в Донбассе устроит реализация Минска-2

- Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории. Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения. Не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме так, чтобы это устроило тех, кто проживает в Донбассе, со всем, что там прописано, в том числе с законом об особом статусе Донбасса.

Что касается наших отношений с Украиной в целом, ситуация абсолютно ненормальная, когда вместо конструктивных отношений между двумя близкими, братскими странами, фактически частями одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня. После урегулирования ситуации в Донбассе нормализация рано или поздно произойдет, сомнений в этом нет.

Президент об отношениях с Украиной: "После урегулирования ситуации в Донбассе нормализация рано или поздно произойдет, сомнений в этом нет".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я все праздники провожу в России

- Что касается президента Украины, я не знаю, где он проводил свои новогодние праздники. Но я не считаю, что это зазорно президенту: выехать куда-то за границу и провести там какое-то время. Мне достоверно об этом ничего неизвестно, поэтому мне сложно комментировать. Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьёй за границу, в том числе, на Мальдивы.

Я все праздники провожу в России, просто такова традиция и никуда не тянет, честно говоря. Новогодние праздники я был дома, потом на пару дней ездил в Сибирь. И там был мороз: минус 33. Но мне это нравится.

США сами выдают себя своим попечительством

- Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили к участию в президентских выборах, - ответил Путин на вопрос «Почему в США так переживают о недопуске Навального?» - Но почему-то они других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали. Но важно понимать, что нарушение закона в ходе избирательной кампании недопустимо.

Готовы передать Украине ее технику из Крыма

- Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится в плачевном состоянии, но это уже не наше дело. Она в таком практически и была - за эти годы никем, конечно, не обслуживалась. Речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов. Там есть взрывчатые вещества, которые перевозить просто опасно.

Атака на нашу базу не могла быть подготовлена кустарно

- Я только что из соседнего кабинета разговаривал с президентом Турции, и этот вопрос мы тоже обсуждали. Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это тоже провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей. И вторая цель - это, конечно же, наши отношения с партнерами - Турцией и Ираном. Это попытка разрушить эти отношения. Мы это понимаем и именно поэтому будем действовать солидарно.

Что касается самих этих нападений, то у нас нет сомнений, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти летательные аппараты, сколько их. Эти летательные аппараты закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле, там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера.

Президент об организаторах атаки на российские военные объекты в Сирии: "Мы знаем, кто они такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это касается систем радиолокации и наведения через космос, систем сброса боеприпаса высокоточным образом - сброс проводился автоматически, а сам маршрут был выстроен так, чтобы эти летательные аппараты вернулись в место их запуска. То есть там действительно есть высокотехнологичные элементы, которые, я согласен со специалистами Генштаба, не могут быть выполнены кустарным способом.

Вмешательство в выборы в США - полная чушь

- Хочу еще раз подчеркнуть - это полная чушь, полный бред, - сказал Путин на вопрос об обвинениях во вмешательство в выборы в США. - Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. Но нормализация зависит не от нас, мы-то готовы к нормализации давно. Просто никак внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается. Мы же с вами видим, понимаем, что российская карта разыгрывается во внутриполитической жизни США и все запугивают действующего президента импичментом, в качестве аргументов выдают мнимое вмешательство России.

Хочу выразить надежду на то, что там рано или поздно возня внутриполитическая закончится и будут созданы условия для нормализации отношений. Проявят они добрую волю, смогут набраться мужества, здравого смысла, поймут они, в конце концов, что в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами США, что это лежит в рамках их национальных интересов, то тогда все нормализуется и будут отношения развиваться.

Ким Чен Ын эту партию выиграл

- Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл, - сказал Путин, отвечая на вопрос о ситуации на Корейском полуострове. - Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника. Теперь он заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Абсолютно грамотный и зрелый уже политик.

Если уж и ставить перед собой трудно решаемую задачу денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры. Задачу можно решить, если все участники этого процесса, в том числе северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия.

Виски - совсем плохо

Президента попросили разрешить рекламу крепкого алкоголя перед чемпионатом мира по футболу, чтобы поддержать СМИ.

- Определенные послабления в этом вопросе уже сделаны, - сказал Путин. - Разрешена реклама пива и отечественных вин, произведенных из российского винограда. Что там осталось-то? Водка? Виски? Виски - ну это совсем плохо. Вы хотите, чтобы во время таких крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?

- Водка - часть нашей культуры, наша гордость, - прозвучала реплика в ответ.

- Ну, какая гордость? Это не культура. Это, в лучшем случае, субкультура. Давайте мы подумаем.

Криптовалюта напоминает об обманутых дольщиках

- На сегодняшний день это прерогатива ЦБ в значительной степени, и этих полномочий пока у ЦБ достаточно, - ответил президент на вопрос о будущем криптовалют в России. - Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет законодательное регулирование. Центральный банк уже неоднократно формулировал свое отношение к этому делу, так же, как и правительство. Ведет себя ЦБ консервативно, но, на мой взгляд, эта консервативность имеет под собой основания, потому что известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления. За ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена. Она в известных ситуациях может быть средством расчета, это делается быстро и эффективно. Рассчитываться можно, но накоплений нет, обеспечения нет, поэтому Центральный банк подходит к этому очень осторожно. Колебания колоссальные, сегодня ты вложил все, что у тебя есть, а завтра все потерял.

Владимир Путин о водке: "Ну, какая гордость? Это не культура. Это, в лучшем случае, субкультура".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/634978" frameborder="0"></iframe> Владимира Путина в "Комсомольской правде" встретил главный редактор Владимир Сунгоркин.Накануне Дня печати президент РФ встретился в "Комсомольской правде" с главами ведущих СМИ

Так же как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторения ситуации с криптовалютой. Если мы отрегулируем, да еще недостаточно эффективно, потом государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть. Сейчас это в основном ответственность самого человека, а государству стоит только прописать "это можно, а это нельзя", а если пропишет еще неточно, тут же возникнут какие-то проблемы, которые нужно будет решать.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

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Президент России Владимир Путин посетил редакцию "Комсомольской правды"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/634985" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин в студии прямого эфира Радио "Комсомольская правда".Президент РФ встретился с редакторами ведущих СМИ страны в редакции"Комсомольской правды"

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