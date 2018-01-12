В Киеве отвергли обвинения в причастности к атакам на российские базы в Сирии

12 Янв. 2018 2018-01-12T01:51:32+03:00

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В Киеве прокомментировали сообщения о том, что на дронах, атаковавших российские базы в Сирии, была обнаружена взрывчатка, предположительно, украинского производства. Министерство обороны Украины открещивается от причастности к атакам.

«Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения», - приводит слова пресс-секретаря главы Минобороны Незалежной Виктории Кушнир ТАСС.

Напомним, в ночь на 6 января сразу 13 беспилотников с самодельными минами попытались сбросить взрывчатку на авиабазу ВКС России Хмеймим и базу ВМФ в Тартусе. Однако система обеспечения безопасности сорвала попытку боевиков прорваться к нашим базам по воздуху: семь из них были сбиты, а управление над оставшимися шестью перехватили специалисты войск радиоэлеткронной борьбы.

Боевой арсенал перехваченных беспилотников.Фото: Министерство обороны РФ

Позже российские специалисты, изучив попавшие к ним в руки дроны, выяснили, что они несли взрывчатку, которая не могла быть изготовлена в кустарных условиях. В частности, такая производится на Шосткинском заводе химреактивов.

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