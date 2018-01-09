Эксперт: Дроны, которые атаковали российскую базу в Сирии, поставляли США

9 Янв. 2018 2018-01-09T19:38:12+03:00

«Комсомолка» разобралась — почему за неказистыми фанерными беспилотниками, перемотанными скотчем, могут стоять профи из иностранных спецслужб

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ПОТЕРЯЛИ ОРИЕНТИРЫ

В ночь на 6 января российские военные в Сирии "услышали", что к их базе Хмеймим приближаются более десятка беспилотных самолетов. Это были фанерные аппараты с маломощными моторчиками, которые несли на себе по несколько минометных зарядов. И их запустили террористы для удара по Хмеймим. Такие цели на радарах средств ПВО почти не заметны. Но ведь и ими надо как-то управлять. А это значит, что такой сигнал можно перехватить. И радиоразведка его засекла.

Уже известно, что беспилотники стартовали с одной из возвышенностей, после чего самолеты должны были преодолеть более 50 километров, а над российскими базами получить команду и сбросить бомбы.

Боекомплект захваченного дрона.Фото: Министерство обороны РФ

Но этот сигнал до них так и не долетел. 6 дронов российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три удалось аккуратно посадить за территорией военных объектов. Еще 7 были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С". К счастью, от бомб никто не пострадал.

«РОБОТЫ-СМЕРТНИКИ»

Пилотирование беспилотников боевиками имеет свою историю. После освобождения от террористов Мосула в июле прошлого года, иракские военные обнаружили там цех по производству «роботов-смертников» - небольших радиоуправляемых машин-вездеходов, которые должны были взрываться рядом с чужими позициями. Были там и самодельные самолеты с двигателями от мопедов. Пропеллеры к ним террористы делали из ящиков от снарядов.

А многие помнят и то, как террористы обстреливали сирийскую армию газовыми баллонами. При наведении своих самодельных минометов они пользовались … айпадами. Просто прикладывали их к орудийному стволу, и скачивали за $25 приложение "баллистический калькулятор для миномета", который был создан украинцем Виталием Грюником. Лишь год назад Apple удалила этот "калькулятор".

Известно, что террористы использовали бесплатный труд захваченных в плен или завербованных инженеров, которые были знакомы с радиотехникой. Но развивать этот вид террора они не успели. Да и достичь больших высот в этом вряд ли самостоятельно смогли бы.

Аппараты должны были преодолеть более 50 километров, а над российскими базами получить команду и сбросить бомбы.Фото: Министерство обороны РФ

НЕСЛУЧАЙНАЯ АТАКА

В Минобороны России уверены, что спланированная атака на Хмеймим не обошлась без участия западных советников. Вовсе не потому, что фанерные самолеты террористов имели "высокие технологические возможности по обеспечению спутниковой навигации", "наводили дроны по спутниковым координатам GPS", а их бомбы «имели импортные взрыватели».

- Они еще и выбрали время, когда на Хмеймим с задания возвращаются наши беспилотные самолеты - разведчики, то есть время когда GPS на базе не глушится. Такую информацию противник мог получить техническим путем только с помощью одной из западных спецслужб, - пояснил "КП" осведомленный источник.

Еще одно странное совпадение отметили в Минобороны. Оказывается, в момент атаки террористов на российскую базу, рядом - над Средиземным морем летал самолет-разведчик США "Посейдон".

- Он барражировал вдоль побережья между Тартусом и Хмеймимом более 4 часов на высоте 7 тысяч метров, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Тоже случайность?

ЗАЛЕТИТ, НЕ ЗАЛЕТИТ?

То, что террористы научились пользоваться GPS - не новость. В России с такими технологиями знакомы даже юные авиамоделисты. Но возможно ли так просто взять — и совершить теракт?

Бойцы ИГИЛ (организация запрещена в РФ) запускают беспилотник.Фото: YouTube

Я для эксперимента обратился в один из московских магазинов радиотехники, с просьбой продать нам дрон, который может перенести 2-3 килограмма на 50 километров.

- Коробку с тортом хочу в один подмосковный поселок забросить, - заявил я.

- Мы торгуем только серийными моделями, - рассказал мне продавец по имени Руслан. Самолетики у нас летают на 1-2 километра, подъемная сила не большая, да и они сами из пенопласта. А вот квадрокоптеры есть такие, что летают на 5 километров.

- А сколько поднимет на борт?

- В интернете есть видео, как поднимают банки с пепси на 200 метров.

Посмотрел. Действительно квадрокоптер за 100 тысяч рублей, может поднять бутылку с полутора литрами, а затем по команде с пульта сбросить.

- А если такой залетит по GPS на аэродром, или Красную площадь?

- Не залетит! В нем вшита защита: ограничения на пересечение зон аэропортов и административных объектов. Даже если вы попробуете это сделать, можете просто потерять над ним управление.

Но это - речь о серийных моделях. А некоторые китайские сайты, например, позволяют заказать в любую точку мира моторы, барометрические датчики, и сервоприводы управления рулями высоты для дрона всего за 10 тысяч рублей. Корпус можно сделать с помощью лобзика. Но вот для создания прошивки, которая обойдет запретные зоны все равно нужны программисты высокого класса.

НОВЫЙ ВИД ВОЙНЫ

Экс-главноком ВКС России, глава комитета Солвета Федерации по обороне Виктор Бондарев прямо заявил, что беспилотники, которые атаковали российскую базу в Сирии, поставляли США.

- Впервые одноразовые беспилотники применены в массовом порядке. Множество мин должны были взорваться, создав сплошное поле поражения. После этого дроны бы упали в Средиземное море, и никто бы не нашел следов. Но не вышло. Тут же выступил Пентагон, заявив, что все эти технологии "легко доступны на открытом рынке". Вот пусть поделятся информацией: о каких технологиях речь, где находится данный "рынок" и какая спецслужба там торгует данными космической разведки.

- Теракт, с точки зрения технической и организационной, был задуман и исполнен квалифицированно. Пусть вас не смущает, что дроны были были фанерными и обмотаны скотчем. Это сделано специально. Металлические беспилотники из магазинов в таких целях не используются, их бы моментально обнаружили. А фанеру и скотч — попробуй засеки, - рассказал КП главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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