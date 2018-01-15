15 Янв. 2018 2018-01-15T12:06:03+03:00

Появилось видео с места нападения на школу в Перми Фото: кадр с видео

На записи видно, что во дворе учебного заведения стоят машины экстренных служб, а также дежурят полицейские [видео]

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В сети появилось видео с места нападения на школу в Перми, которое произошло в понедельник утром, 15 января.

На опубликованной в интернете записи видно, что во дворе учебного заведения стоят машины экстренных служб. При этом по периметру школьной территории дежурят полицейские. Судя по кадрам, с внешней стороны ограды собралась толпа людей. Также видно, что на месте происшествия уже работают журналисты.

ЧП в пермской школе.Youtube.com, автор Editors Editors

Напомним, в понедельник утром в пермской школе № 127, которая находится в Мотовилихинском районе, произошло ЧП. Двое неизвестных напали на учащихся этого учебного заведения. По словам очевидцев, один из нападавших держал дверь класса, пока второй бил детей ножом. Как сообщил «Комсомолке» главный полицейский Пермского края, предварительно, оба нападавших - школьники.