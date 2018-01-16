Японское телевидение ошибочно сообщило о пуске северокорейской баллистической ракеты

16 Янв. 2018 2018-01-16T15:19:36+03:00

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Японское общественное телевидение NHK распространило во вторник ложное сообщение о запуске северокорейской баллистической ракеты и срабатывании правительственной системы экстренного оповещения населения J-Alert.

Срочное сообщение появилось на сайте телеканала в 18:55 по местному времени (12:55 мск). В нем утверждалось, что Северная Корея произвела очередной ракетный пуск, и правительство призывает население срочно найти укрытие в зданиях или под землей. Однако спустя несколько минут NHK принес извинение за возникшую неточность.

«Сообщение о том, что система J-Alert сработала из-за запуска ракеты в Северной Корее, распространенное на сайте и в приложении NHK, было ошибочным. Мы приносим свои извинения», - заявил телеканал.

Напомним, 13 января ложное сообщение о приближающейся баллистической ракете получили жители штата Гавайи — ошибка произошла по вине одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций.