Жителей Гавайев "разбомбили" северокорейской ядерной ракетой

14 Янв. 2018 2018-01-14T17:56:12+03:00

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Нелегко живется американцам, когда у у них под боком такой сосед как Северная Корея. Вот и жители штата Гавайи, самого близкого к КНДР, оказались жертвами паники, ведь им пришло официальное предупреждение о готовящейся ракетной атаке. СМС-ки разослали на мобильные телефоны островитян, а потом еще и объявили об этом по радио и телевидению. К счастью, тревога оказалось ложной, и "краснеть" за этот бардак пришлось губернатору штата Дэвиду Иге.

- Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привел данный инцидент", - сказал Иге на пресс-конференции. - Я проснулся утром и увидел сообщение о тревоге точно так же, как и остальные жители Гавайев.

Власти уже начали расследование происшествия и пока основной версией является обычное разгильдяйство. Во время пересменки один из служащих местного МЧС по ошибке нажал не ту кнопку на своем компьютере из-за чего и началась массовая рассылка ложных предупреждений - "Аварийное оповещение. Угроза баллистической ракеты. Немедленно ищите убежище. Это не учебная тревога". В результате на островах возникла настоящая паника, а власти лишь через 40 минут смогли дать сигнал "отбой".

Среди пострадавших оказался и комик Джим Керри, который отдыхал на курорте во время "атаки". По словам актера, получив сообщение он подумал. что жить ему осталось всего лишь 10 минут.