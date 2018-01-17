Эксперт прокомментировал отказ Рады принять поправку о разрыве дипотношений с Россией

17 Янв. 2018 2018-01-17T18:12:51+03:00

В украинском парламенте продолжается рассмотрение во втором чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса

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Разрыв дипломатических отношений с Россией стал бы для Киева серьезным вызовом. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, комментируя отказ депутатов Рады принять соответствующую поправку к закону о реинтеграции Донбасса.

«Поправка по разрыву дипотношений была отклонена ещё при первом чтении законопроекта. Это связано с позицией исполнительной власти. Для Украины разрыв отношений с Россией является очень невыгодным мероприятием, которое сильно снизит и так низкий процент поддержки власти в обществе», - пояснил политолог в интервью телеканалу RT.

Неменский отметил, что объем российско-украинских связей остается значительным. В случае разрыва отношений их пришлось бы переводить на обслуживание третьими странами, что довольно сложно и дорого осуществить.

«Разрыв является очень сложно реализуемой задачей, никому не нужной, кроме отдельных партий, которые находятся, скорее, в оппозиции», - добавил эксперт.