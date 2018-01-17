17 Янв. 2018 2018-01-17T15:26:48+03:00

Депутаты Рады отклонили поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В украинском парламенте продолжается рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса

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Верховная Рада не приняла поправку к закону о реинтеграции Донбасса, подразумевающую разрыв дипломатических отношений с Россией. Инициативу поддержали только 72 из 226 парламентариев.

Поправка получила негативный отзыв профильного комитета Рады, однако автор документа настоял на его рассмотрении в парламенте.

В настоящее время украинские депутаты продолжают рассмотрение во втором чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса, которое затягивается из-за большого количества предложенных поправок. Документ признает неподконтрольные Киеву территории на востоке страны «оккупированными», а Россию называет «агрессором».

Кроме того, инициатива позволяет президенту Украины использовать вооруженные силы в мирное время. В первом чтении из проекта закона исключили пункт о приоритете Минских соглашений, предложив вместо этого опираться на резолюции Совбеза ООН.

Ранее депутаты Рады проголосовали против поправки, признающей ДНР и ЛНР «террористическими организациями».