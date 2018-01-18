В Совфеде ответили на слова Трампа об отсутствии помощи РФ по КНДР

18 Янв. 2018 2018-01-18T11:01:56+03:00

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В Совете Федерации опровергли слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия "совсем не помогает" в разрешении ситуации с КНДР. По мнению первого зампреда палаты по обороне и безопасности Франца Клинцевича, именно американцы избегают участия в процессе стабилизации обстановки на полуострове и занимаются провокациями.

Между тем, Россия не только способствуют разрешению кризиса, но и вместе с Китаем и Японией поддерживает проведение конструктивного диалога между севером и югом. Кроме того, сейчас Сеул и Пхеньян самостоятельно проводят очень "продуктивные консультации", которые могут привести к серьезным результатам.

"США не только не участвуют в этом процессе, но и мешает, и занимается провокациями. Ничего не остается, как в очередной раз обвинить Россию, пока что русофобия — очень востребованная валюта, и её будут эксплуатировать до конца. Президент Трамп — не исключение", - цитирует телеканал RT Клинцевича.

Ранее на обвинения Трампа ответил также сенатор Алексей Пушков