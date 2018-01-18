2018-01-18T07:02:49+03:00
В мире

Трамп упрекнул Россию в том, что она помогает КНДР, а не США

По словам главы Белого дома, действия Москвы приводят к тому, что Пхеньян «вот-вот» создаст ракету, способную достичь территории Штатов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп во время интервью агентству ReutersПрезидент США Дональд Трамп во время интервью агентству ReutersФото: REUTERS
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Россия не только «совсем не помогает» Соединенным Штатам решить северокорейскую проблему, но и сводит на нет все усилия Вашингтона с Пекином. С таким обвинением в адрес нашей страны выступил накануне президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома пожаловался отечественным журналистам на Москву: дескать, «может сделать многое» для урегулирования ситуации вокруг КНДР, да не хочет из-за испорченных отношений с Вашингтоном. По его словам, Россия дает Северной Корее «то, что Китай забирает», в итоге санкции КНР против Пхеньяна не приносят желаемых результатов.

Как заявил Трамп, все это приводит к тому, что КНДР с каждым днем все ближе к созданию ракеты, способной достичь территории Штатов. Кроме того, он снова вспомнил своих предшественников – экс-президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму, которые в свое время, по его мнению, оказались неспособными разрешить северокорейский вопрос.

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