2018-01-19T03:29:28+03:00
Политика

СМИ узнали дату традиционного послания Путина Федеральному собранию

Президент России может выступить с ежегодным посланием Федеральному собранию 6 февраля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин может обратиться с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию 6 февраля. Об этом в ночь на пятницу, 19 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом подготовки к выступлению.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что послание российского лидера Федеральному собранию состоится до президентских выборов, то есть до 18 марта 2018 года.

Напомним, обычно Владимир Путин обращался к Федеральному собранию перед большой пресс-конференцией, но в этом году встреча с журналистами состоялась раньше – 14 декабря.

Позже ряд СМИ сообщил, что послание парламенту могут перенести на февраль 2018 года: комментируя эти слухи, в Кремле отмечали, что если возникнет такая необходимость, юридическую возможность переноса оценят эксперты.

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