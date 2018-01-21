2018-01-21T12:24:35+03:00
В мире

Генштаб Турции заявил об уничтожении 153 целей в сирийском Африне

В Анкаре рассказали о ликвидации курдских убежищ и складов с оружием
Денис СУХОВ
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Генштаб Турции заявил об уничтожении 153 целей в сирийском АфринеГенштаб Турции заявил об уничтожении 153 целей в сирийском АфринеФото: REUTERS
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В рамках операции «Оливковая ветвь» турецкие военные уничтожили 153 заранее намеченные цели в курдском кантоне Африн на севере Сирии.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВС Турции.

«Продолжаются атаки на заранее намеченные цели и их уничтожение при поддержке сухопутных войск. На данный момент поражены 153 цели, принадлежащие террористам, в том числе убежища, склады с оружием. Операция продолжается в плановом режиме», - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в воскресенье.

Ранее СМИ сообщили, что турецкая бронетехника вошла на территорию Африна, где осуществляет огневую поддержку оппозиционной Дамаску «Сирийской свободной армии». Курдские отряды самообороны не оказываю серьезного сопротивления и отступают вглубь страны.

Напомним, операция «Оливковая ветвь» началась 20 января с массированных авиаударов по курдским позициям, в которых было задействовано 72 турецких самолета.

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