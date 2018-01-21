2018-01-21T11:11:21+03:00
В мире

СМИ: Турецкие танки вошли в сирийский Африн

Удерживающие кантон курдские отряды не оказывают серьезного сопротивления
Денис СУХОВ
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СМИ: Турецкие танки вошли в сирийский АфринСМИ: Турецкие танки вошли в сирийский АфринФото: REUTERS
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Турецкие танки вошли на территорию курдского кантона Африн на севере Сирии. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телеканала NTV, турецкая бронетехника осуществляет огневую поддержку отрядов оппозиционной Дамаску «Свободной сирийской армии». Курдские силы самообороны не оказывают серьезного сопротивления и отходят вглубь страны.

Напомним, 20 января Генеральный штаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь», направленной против курдских формирований в Африне.

Боевые действия начались с массированных авиаударов, в которых приняли участие 72 турецких самолета. В Анкаре заявили об уничтожении 108 целей из намеченных 113. Утверждается, что все погибшие и раненные в ходе бомбардировок являются членами Рабочей партии Курдистана и «Демократического союза».

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн и подчеркнуло, что рассматривает его как акт агрессии против неотъемлемой части своей территории.

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