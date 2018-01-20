2018-01-20T20:23:17+03:00
В мире

Генштаб Турции сообщил о 108 целях, пораженных в сирийском Африне

Ранее Анкара объявила о начале военной операции на северо-западе САР
Дарья ИВАШКИНА
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Турецкие вооруженные силы поразили в Африне 108 из 113 запланированных целейТурецкие вооруженные силы поразили в Африне 108 из 113 запланированных целейФото: REUTERS
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В Генштабе вооруженных сил (ВС) Турции сообщили о 108 целях, пораженных в сирийском Африне. При этом там уточнили, что таких результатов республике удалось добиться всего за полтора часа после начала операции на северо-западе САР.

«На 18.30 (мск) из намеченных 113 целей, принадлежащих террористической организации курдской сирийской партии "Демократический союз" (PYD), уничтожены 108», - говорится в сообщении турецкого генерального штаба. Также там отмечается, что все погибшие и раненые в результате нанесенных Анкарой ударов являются членами Рабочей партии Курдистана и «Демократического союза».

Напомним, ранее в субботу в Генштабе Турции объявили о начале операции в Африне. В Москве эту информацию восприняли с озабоченностью. При этом наши дипломаты призвали все стороны, участвующие в конфликте на северо-западе Сирии, проявлять сдержанность.

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