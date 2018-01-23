2018-01-23T18:26:43+03:00
Происшествия

В Кентукки произошла стрельба в школе, погиб один человек

Как сообщил губернатор штата Мэтт Бевин, стрелок уже задержан
Екатерина БОЛГОВА
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В школе в Кентукки произошла стрельбаВ школе в Кентукки произошла стрельбаФото: REUTERS
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Во вторник, 23 января, в американском городе Бентон, штат Кентукки, произошла стрельба в одной из школ. Как сообщил губернатор штата Мэтт Бевин, в результате один человек погиб и несколько человек получили ранения.

"Трагическая стрельба в старшей школе округа Маршалл… Стрелок задержан, подтверждена информация об одном погибшем, еще несколько человек получили ранения", — написал Мэтт Бевин в своем микроблоге в Twitter.

По данным телеканала CBS News, стрелок открыл огонь как минимум по пяти людям. Личность задержанного подозреваемого не раскрывается. Возраст раненых также не уточняется.

Ранее стало известно, что при стрельбе в школе в американском штате Кентукки пострадали от трех до пяти человек. Об их состоянии не сообщается. Подробности и мотивы происшествия выясняются.

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