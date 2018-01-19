Трагедии в Перми и в Улан-Удэ: сработал закон парных случаев?

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:28:36+03:00

Пять самых жестоких нападений в российских школах. На этой неделе в России случилось сразу три ЧП в школах - в Улан-Удэ, Перми и Челябинской области. Страшная тенденция... Вспомним самые громкие случаи насилия в наших учебных заведениях за последние годы.

Обозреватель "КП" - о том, почему трагедии с участием детей чаще всего идут чередой, и что сейчас важно сделать взрослым

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Три дня назад в колонке о трагедии в пермской школе я сначала написал – «дай Бог нам на этот раз избежать закона парных случаев».

Потом эту фразу вычеркнул – не накликать бы. Увы. Закон сработал, не пронесло.

Закон этот всегда срабатывает, если дело касается страшных происшествий, связанных с подростками.

До сих пор у меня болью щемит сердце, когда вспоминаю конец 2011 – начало 2012 года, когда страну накрыла волна подростковых суицидов. Сначала мальчик, потом девочка, потом сразу двое… К февралю 2012-го было страшно приходить на утреннюю планерку, где руководители отделов «Комсомолки» рассказывают о новостях… Почти каждый день самоубийства. Больше сорока случаев, если мне не изменяет память. И чем выше телевидение и газеты поднимали градус истерии по поводу этого жуткого цунами – тем чаще случались трагедии. Психологи вспомнили про «эффект Вертера». Его описал в середине 70-х годов прошлого века американский социолог Дэвид Филлипс, исследовав волну самоубийств в Европе в конце XVIII века. Тогда ее спровоцировал только-только вышедший роман Гёте «Страдания юного Вертера».

В 2012-м власти страны пошли на жесткий, но очень правильный шаг – СМИ было запрещено описывать способ совершения самоубийства и раскрывать имена и фамилии подростков, которые решились свести счеты с жизнью. Сколько хочешь погибай – а страна не узнает имени «героя». А именно прославиться, обратить на себя внимание – пусть хотя бы так – собирались юные суицидники. Подростковый возраст, ранняя юность характерны пренебрежением к собственной жизни, ребята еще не осознают ее ценность. Помните у Роберта Стивенсона: «Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочем»?

Запрет сработал! Волна пошла на спад.

Сейчас подобный костер мы, сами того не осознавая, можем разжечь, искренне переживая по поводу нападений на школы. Период – январь-февраль – с точки зрения физиологии самый сложный для учеников. Тянется длинная третья, выматывающая, четверть. Световой день короткий. Взрослому легко сорваться, что уж тут говорить про подростка?

Поэтому у меня призыв-просьба к коллегам. Давайте не нагнетать. Не рассказывать о трагических случаях мы не можем: сообщать людям новости, комментировать их - наша профессия. Но – по аналогии с историями про самоубийства – давайте не сосредотачиваться на описании самих нападений, не углубляться в описание орудий, которыми были вооружены ребята. И – особенно важно – не называть фамилии нападавших. Ну есть же у нас, коллеги-журналисты, понимание о социальной ответственности?

И еще. Первой реакцией на два страшных нападения будет приказ о проверке систем безопасности в школах. Еще раз повторю: ничего она не даст, кроме некоего внутреннего успокоения властей – мол, оперативно отреагировали на трагедии. Остановить пришедшего с оружием в школу парня ни бабушка-вахтер, ни обученный чоповец не сможет. Во-первых, у детей есть множество секретов, как попасть в школу в обход охраны. Во-вторых, далеко не везде стоят рамки металлодетекторов. В-третьих, нейтрализовать вооруженного преступника, к тому же еще сильно на взводе (а подростки в данном случае таковыми являются) школьный охранник просто не в состоянии – это не входит в его должностные инструкции. (Вспомним еще, что почти 40% охранников в школах - женщины). А в-четвертых, если такой молодой человек не прорвется в школу, он совершенно спокойно может совершить задуманное в школьном дворе, где совсем охраны нет.

Поэтому правильная реакция должна быть иная. Не показушная, тихая. Психологам школ (там, где они еще есть) нужно срочно обратить внимание на подростков из зоны риска. И тех, кто выделяется асоциальным поведением, и тех, кто, напротив, затаился, повернут внутрь себя, мало общается со сверстниками, интроверт, одним словом.

Стоит насторожиться родителям подростков. Аккуратно посмотреть странички ВКонтакте, которые ведут ваши дети. Но обнаружив перепосты статей про тот же «Колумбайн», не нужно устраивать молодому человеку выволочку. Он просто закроет от вас свои записи, а вы потеряете самое ценное, что есть между мамой, папой и тинейджером, – доверие. Посоветуйтесь с психологом, специалистом по подростковому периоду, социальным педагогом. Подумайте, как отвлечь, переключить отпрыска. В общем, будьте сейчас особенно внимательны к своим великовозрастным недорослям.

Берегите себя и своих детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635895" frameborder="0"></iframe> Очевидцы о нападении в школе Улан-удэ.В соцсетях поползли слухи о том, что школьники якобы знали о готовящемся нападении. Якобы одна из родительниц написала в вайбере, что дочка якобы рассказала ей, что к ней подошел одноклассник и сказал: "В школу завтра не приходи - будет мясо".

"Комсомольская правда" ведет трансляцию с места событий в Бурятии.

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