Франция рассмотрит предложение России о новом механизме расследования химатак в Сирии

24 Янв. 2018 2018-01-24T03:19:13+03:00

По словам французского постпреда при ООН, большинство членов Совбеза недовольны тем, что переговоры о продлении мандата СМР зашли в тупик

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Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр сообщил, что Париж внимательно рассмотрит предложение России о создании новой международной структуры для расследования химических атак в Сирии, но принимая решение, будет отталкиваться от собственных принципов.

Выступая на заседании Совбеза, французский дипломат отметил, что «подавляющее большинство членов СБ» недовольно тем, что переговоры о продлении мандата Совместного механизма расследований (СМР) ОЗХО-ООН зашли в тупик.

«В этом контексте мы принимаем к сведению предложение России. Мы рассмотрим это предложение», - приводит его слова ТАСС.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал, что Совет Безопасности во вторник собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить новые сообщения о применении химоружия в Сирии, по инициативе России. Наша делегация предложила создать «профессиональный и деполитизированный» орган для расследования химатак в САР, который будет работать «на основе безупречных и неопровержимых данных».