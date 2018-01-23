Тиллерсон назвал Россию ответственной за применение химоружия в Сирии
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Россию ответственной за использование химического оружия в Сирии, не приведя при этом никаких доказательств.
"Недавние атаки в Восточной Гуте вызывают серьезные опасения в том, что (президент Сирии) Башар Асад может продолжить использование химического оружия против собственного народа", - сказал Тиллерсон на конференции по расследованию применения химоружия.
Он отметил, что кто бы ни провел атаки, "Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение (химоружия) против других сирийцев".
Он добавил, что Москва обязана "как минимум прекратить применение права вето при обсуждении этого вопроса в Совете Безопасности (ООН)".
Постпред США при ООН Никки Хейли также отметила, что применение химоружия в Сирии, если информация о ней подтвердятся, будет на совести России.
"Если эти сообщения соответствуют действительности, то эта атака в Сирии ляжет тяжелым бременем на их совесть", - заявила Хейли, передает ТАСС.