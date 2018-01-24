2018-01-24T00:43:49+03:00
Политика

Небензя: Россия предложила СБ ООН создать новый механизм расследования химатак в Сирии

Он «должен быть профессиональным и деполитизированным», подчеркнул российский постпред
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская делегация подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, предполагающий создание новой международной структуры для расследования химических атак в Сирии.

«Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия», - пояснил дипломат.

Он добавил, что новый следственный механизм «должен быть профессиональным и деполитизированным».

«Рассчитываем, что в ближайшее время члены СБ проработают нашу инициативу со своими столицами», - приводит слова российского постпреда при ООН ТАСС.

Напомним, срок действия мандата Совместного механизма расследований (СМР) ОЗХО-ООН в Сирии истек еще 18 ноября 2017 года. Договориться о его продлении пока не получается.

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