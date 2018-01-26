2018-01-26T15:01:59+03:00
Экономика

Российский рынок мотоциклов сократился на 37%

Падение продаж наблюдается уже три года подряд
Дарья ИВАШКИНА
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Российский рынок мотоциклов сократился на 37%Российский рынок мотоциклов сократился на 37%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты проанализировали рынок новых мотоциклов в России и пришли к выводу, что двухколесные транспортные средства не пользуется особой популярностью в нашей стране.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в прошлом году рынок мототехники сократился на 36,8% по сравнению с 2016 годом - до 7,2 тысячи единиц.

Причем самым популярным брендом у россиян стал BMW: компания продала 1,5 тысячи мотоциклов (+9,1% по сравнению с 2016 годом). На втором месте - китайский Racer с результатом 839 мотоциклов (между тем продажи компании упали на 42,4%). Замыкает же тройку лидеров японский Kawasaki, который реализовал в минувшем году 661 мотоцикл (+51,6%).

В топ-5 по продажам также вошли Harley-Davidson (американский производитель продал 642 железных коня; -7,9%) и Honda (компания реализовала 508 единиц двухколесной техники; -4,9%).

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