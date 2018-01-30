"Обидно": Путин пошутил про то, что не попал в "кремлевский список"

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:02:53+03:00

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Президент России Владимир Путин с юмором отнесся к тому, что его фамилия не фигурирует в "кремлевском списке", представленном ранее министерством финансов США.

"Обидно, слушай", - прокомментировал глава государства случившее.

Напомним, что всего в данный перечень попали 210 российских чиновников, руководителей предприятий и олигархов. Среди них оказались, в частности, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, предприниматель Роман Абрамович, глава Совета федерации Валентина Матвиенко и многие другие. Ожидается, что похоже этот доклад может стать основой для введения новых американских санкций в отношении РФ.

"За каждым из этих людей, за каждым из этих структур стоят граждане, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чём смысл, я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт", - подчеркнул президент.