Что нужно знать о "кремлевском докладе" Минфина США

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:44:02+03:00

"Комсомолка" разбирается, кто попал в новый санкционный список и почему вокруг него столько шума

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1. Откуда возник «список олигархов» и почему вокруг него столько шума?

2 августа 2017 года президент Дональд Трамп подписал закон «О противодействии оппонентам Америки посредством санкций», ранее утверждённый Конгрессом и Сенатом. Один из пунктов этого документа требовал в течение 180 дней подготовить «список российских политиков, олигархов и окологосударственных структур». С намёком, мол, их всех ждут оргвыводы. Правда, сами понятия «санкций» или «российских олигархов» были сформулированы крайне туманно — как хочешь, так и трактуй.

К концу января-2018 отмеренные полгода прошли, и Минфин США (вместе с госдепом и национальной разведывательной службой — верховным координирующим органом для всех американских спецслужб) такой доклад подготовили. И передали на рассмотрение профильным комитетам Конгресса. В публичной (рассекреченной) части документа всего девять страниц. Есть ещё и секретные приложения, чьё точное содержание, как вы понимаете, неизвестно.

2. О чём документ?

Доклад открывает одна страница с преамбулой и расшифровкой используемых терминов. Потом следуют ещё полстраницы с «анализом экономической ситуации в РФ» на пару абзацев. Последний текст больше похож на реферат студента-политолога, написанный в перерыве между парами: «Российское правительство ответило на экономические вызовы, включая финансовый кризис-2008 и санкции-2014, повышением своей роли в экономике и управлении окологосударственными структурами». То есть сами авторы доклада косвенно признают: прошлые санкции к существенному урону для государства российского не привели, а, напротив, заставили его перейти в наступление.

В августе 2017 года президент Дональд Трамп подписал закон «О противодействии оппонентам Америки посредством санкций» и список является его логичным продолжением.Фото: REUTERS

Ну и далее идут собственно «кремлёвские списки». Из людей, оказывающих значительное влияние на политический и экономический курс РФ. Проще говоря — перечень элит. В трёх категориях:

— Высшее руководство страны (члены Администрации Президента и Правительства РФ) — 74 чел.

— Крупные политики из Госдумы и Совфеда, главы спецслужб и окологосударственных корпораций — 39 чел.

— Олигархи — 96 человек.

3. Каковы критерии попадания в список?

Готовившие доклад клерки поступили предельно просто: выписали в столбик фамилии руководителей всех главных министерств и госведомств РФ. Например, в список входит уполномоченная по правам ребёнка при Президенте — Анна Кузнецова. Сложно представить, будто она даже с точки зрения американских чиновников «подрывала демократию в Америке и Европе», в чём нас уже два года обвиняет Вашингтон.

Для олигархов же критерий ещё более простой — владение активами стоимостью свыше $1 млрд.

4. Так речь идёт о санкциях или нет?

А вот тут самое интересное. В документе чётко сказано: это «просто список», никакие «рестрикции» против его фигурантов не предполагается. Ну, исключая те фигуры, кто уже попал под санкции США и ЕС раньше. То есть за полгода работы с привлечением ресурсов спецслужб американские чиновники всего лишь составили этакий мини-справочник «кто есть кто в России». Каковой и презентовали Конгрессу: вот, смотрите, задание выполнено.

Готовившие доклад клерки поступили предельно просто: выписали в столбик фамилии руководителей всех главных министерств и госведомств РФ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. Постойте, вы ещё говорили о какой-то тайной части?

Да, в «секретных протоколах» к докладу приведён список системообразующих российских корпораций (с долей государства свыше 25% и годовым доходом свыше $2 млрд). Этот раздел документа сопровождают аналитические справки: какой урон для России и Америки могут повлечь санкции для данных структур. Также там перечислены «элиты второго эшелона»: олигархи с капиталом менее миллиарда и чиновники «уровнем ниже основной части».

КОМПТЕТЕНТНО

Антон Хащенко, политолог:

— Несмотря на то, что конкретных санкций в отношении физических лиц объявлено не было, само обнародование справочника «кто есть кто в России» носит сигнальную функцию — эдакий меч, который занесен для удара и может быть пущен в ход. Далее, неизвестно, что находится в закрытой (секретной) части доклада. Уточнения требует и информация о санкциях США в оборонно-промышленном комплексе: как о тех, которые, по мнению составителей доклада, якобы уже привели к потерям для нашей страны, так и возможных на перспективу. В целом складывается впечатление, что в США взяли паузу. Но особо рассчитывать на то, что этим списком реальные шаги по давлению на РФ ограничатся, рассчитывать не стоит.

Евгений Супер, обозреватель информационно-аналитического портала «Сонар-2050»:

— «Кремлёвский доклад», признаться, озадачил. Список олигархов просто скопирован из рейтинга журнала «Форбс», что ярко иллюстрирует качество его подготовки. Но главное же, сам список не предусматривает введение никаких санкций против обозначенных персон. Зачем же он тогда нужен? Возможно, это такая «имитация бурной деятельности» — показать оппонентам внутри и извне страны, что Белый дом знает врагов в лицо и готов нанести сокрушающий санкционный удар. Но… как-нибудь потом. Другое дело, причинит ли это серьёзный ущерб России? Думаю, нет, ведь лучший способ национализировать нашу элиту — отрезать ей пути отхода к вероятному противнику. И совсем уж идеальный вариант, когда это делает сам противник, а не наш президент. Такое политическое дзюдо получается.

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист:

— Думаю, перед нами «последнее китайское предупреждение» из Вашингтона: не поменяете свою политику — будет больно. С другой стороны, и российские олигархи из «списка минфина США» — люди явно неглупые. Все, кто реально опасался потерять зарубежные активы из-за похолодания с Западом, давно перевели их в другие юрисдикции. Не обязательно в РФ — новой безопасной гаванью могли стать Дубай, Гонконг, Сеул…

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