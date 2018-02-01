Минобороны РФ рекомендовало Пентагону прекратить полеты у российских границ

1 Февр. 2018 2018-02-01T16:33:39+03:00

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Минобороны РФ прокомментировало заявление Пентагона о «небезопасном перехвате» 29 января российским Су-27 американского самолета-разведчика EP-3 над Черным морем.

Так, в ведомстве заверили, что каждый раз, когда США будут отправлять своих пилотов на разведку в район Крыма, их там всегда будут встречать российские истребители. При этом в министерстве обороны рекомендовали Штатам либо исключить полеты у российских границ, либо договориться о правилах их выполнения.

«Воздушно-космические силы (ВКС) и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства РФ. Если для американских летчиков осознание этого факта является причиной депрессий и фобий, рекомендуем американской стороне в будущем маршруты таких полетов у российских границ исключить или договориться о правилах», - цитирует заявление Минобороны ТАСС.

Напомним, 29 января Су-27 не допустил нарушения воздушного пространства нашей страны. Однако в США уверены, что наш истребитель выполнил «небезопасный перехват».