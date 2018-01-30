2018-01-30T05:20:57+03:00
Политика

Минобороны: Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик у границы России

Самолет радиоэлектронной разведки EP-3E «Aries II» ВМС США летел над Черным морем в сторону российской территории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее Пентагон заявил об «опасном» перехвате самолета-разведчика США над Черным моремРанее Пентагон заявил об «опасном» перехвате самолета-разведчика США над Черным моремФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российский истребитель Су-27 в понедельник перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик, подлетавший к границе нашей страны. Как рассказали в Минобороны РФ, 29 января дежурные силы ПВО обнаружили над нейтральными водами Черноморья неопознанную цель, движущуюся в сторону территории России.

В небо на перехват поднялся Су-27, приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и, идентифицировав его как самолет радиоэлектронной разведки EP-3E «Aries II» ВМС США, провел «шпиона» с соблюдением всех мер безопасности, не допуская нарушения воздушного пространства России. После того, как американский самолет-разведчик изменил курс и удалился от российских границ, наш истребитель вернулся на аэродром, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Ранее Пентагон заявил о «небезопасном сближении» Су-27 и самолета-разведчика P-3 Orion, в Минобороны это сообщение опровергли.

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