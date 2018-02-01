Собянин допустил возможность повышения цен на парковку в Москве

1 Февр. 2018 2018-02-01T18:23:25+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин в видеотрансляции на сайте и в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил о возможном повышении цен на парковку в некоторых районах столицы. Как уточнил градоначальник, речь идет только о тех территориях, где наблюдается «явно повышенный спрос» на парковочные места.

«Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их (парковок) загрузка не превышала 80%», - сказал Собянин.

Между тем, по словам мэра, «никаких особых новшеств» в системе платных парковок Москвы в ближайшее время не предвидится.

Напомним, беседу с Сергеем Собяниным можно было услышать в четверг, 1 февраля, в прямом эфире на частоте 97,2FM в Москве, а также посмотреть видеотрансляцию на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.