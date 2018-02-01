2018-02-01T18:23:25+03:00
Москва

Собянин допустил возможность повышения цен на парковку в Москве

Мэр Москвы ответил на вопросы журналистов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments50
Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин в видеотрансляции на сайте и в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил о возможном повышении цен на парковку в некоторых районах столицы. Как уточнил градоначальник, речь идет только о тех территориях, где наблюдается «явно повышенный спрос» на парковочные места.

«Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их (парковок) загрузка не превышала 80%», - сказал Собянин.

Между тем, по словам мэра, «никаких особых новшеств» в системе платных парковок Москвы в ближайшее время не предвидится.

Напомним, беседу с Сергеем Собяниным можно было услышать в четверг, 1 февраля, в прямом эфире на частоте 97,2FM в Москве, а также посмотреть видеотрансляцию на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Сергей Собянин: Благоустройство столицы из центра будет перемещаться к окраинам.Мэр Москвы в прямом эфире Радио Комсомольская правда рассказал о том, как будет проходить благоустройство столицы, строительстве метро и реновации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защита Белых заявила о намерении обжаловать приговор
Глава ЦРУ: жизни американцев окажутся под угрозой, если США не будут работать с РФ
МИД РФ назвал реакцию США на сближение самолетов попыткой «разжечь русофобские настроения»
Пентагон: военная авиация США продолжит летать у границ России
Ученица устроила стрельбу в школе Лос-Анджелеса
Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомета
Мощный взрыв прогремел в Анкаре
Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде-2018
Telegram вернулся в App Store
Путин пообещал поговорить с ФАС о возможности снижения цен на бензин
Путин предложил сделать расходы на развитие экономики обязательными для регионов
Ученые объяснили видео с моющейся крысой
Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий
Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей
Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»