Донбасский дневник: Обострение в аду
Корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке рассказывает, чем живет город, в котором снова началась война [инфографика]
Ветеран органов следствия и альпинист Сергей Шкрябач: По-моему, никаких загадок в деле о гибели группы Дятлова нет
Он прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» свое заключение по результатам проверки СК России дела о трагической гибели в 1959 году на Урале группы туристов под руководством Игоря Дятлова [видео]
Пенсионный возраст не увеличат. Пока
Об этом заявили в секретариате вице-премьера Ольги Голодец. Но решение об этом неизбежно примут. Это лишь дело времени, считают эксперты
Футбольный клуб «Кайрат» опроверг новость о том, что Аршавин стал отцом
Поклонники поторопились поздравить спортсмена с четвертым ребенком
Откуда в молоке фосфаты
Росконтроль проверил шесть марок ультрапастеризованного молока жирностью 3,2%
Россия
В сгоревшей квартире у Белорусского вокзала в Москве нашли тело хозяйки
По словам очевидцев, пожар начался с балкона
Московский суд решает, возвращать ли приемным родителям 10 детей, которых забрали за побои
В Зеленограде начали рассматривать иск Светланы и Михаила Варламовых* к департаменту соцзащиты
В аварии в Новой Москве погибли 8 человек: россияне и граждане Киргизии
Четверо раненых доставлены в больницу, двое из них - в тяжелом состоянии [фото, видео]
Мария Шарапова презентовала школу воздушной гимнастики в парке Горького
Весной также откроется спортивная база и вейкбордический парк
На дорогах Москвы камеры начали фиксировать нарушения водителей, не пропускающих пешеходов
За время работы в тестовом режиме устройства помогли вынести более тысячи постановлений
Судебные приставы заставили москвичей повторно оплачивать дорожные штрафы
Автолюбителям пришлось отстоять многочасовые очереди на морозе
Колумнисты
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
Хрюше подложили свинью
Легендарный поросенок взял интервью у известного рэпера Птахи с далеко не детской репутацией [видео]
Егор ХОЛМОГОРОВГлавный редактор интернет-журнала "Русский обозреватель"
Пора передвинуть фронт от Донецка
Это можно сделать и по-русски - «принуждением к миру», и по-американски - «гуманитарной интервенцией»
Валентина ЛЬВОВАколумнист
Если я заболею, врачом позову только Анну
По семейной легенде, именно я - в четыре своих года - обозвала младшую сестру Анной
Никита ИСАЕВ
Зачем Минфину слабый рубль
Наш колумнист считает, что предлагаемая чиновниками 10-процентная девальвация национальной валюты не поможет экономике и нанесет еще один удар по карманам россиян
Андрей ВДОВИНспортивный обозреватель