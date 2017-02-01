Ветеран органов следствия и альпинист Сергей Шкрябач: По-моему, никаких загадок в деле о гибели группы Дятлова нет

Он прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» свое заключение по результатам проверки СК России дела о трагической гибели в 1959 году на Урале группы туристов под руководством Игоря Дятлова [видео]

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