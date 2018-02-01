2018-02-01T19:04:21+03:00
В мире

Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»

‍Таким образом в Вашингтоне хотели предотвратить бегство капиталов
Дарья ИВАШКИНА
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Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»Минфин США объяснил засекречивание части «кремлевского доклада»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве финансов США объяснили наличие засекреченной части «кремлевского доклада». Как заявил помощник главы американского ведомства Тони Сэйег, Соединенные Штаты засекретили некоторые материалы, чтобы не допустить оглашения «чувствительной информации» и предотвратить бегство капиталов - избежать вероятного вывода активов лиц, упомянутых в документе.

«Мы включили в доклад засекреченное приложение, чтобы избежать потенциального вывода активов упомянутых в нем физических и юридических лиц, а также избежать обнародования чувствительной информации», - приводит слова Сэйега агентство Bloomberg.

Напомним, в начале этой недели Минфин США представил «кремлевский доклад», в который вошли все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации и крупные предприниматели. В общей сложности в списке значатся имена 210 человек. При этом в Вашингтоне отметили, что данный перечень не является санкционным.

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