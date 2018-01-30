Новые санкции США: в "кремлевский доклад" попали 210 человек. Полный список

30 Янв. 2018 2018-01-30T09:10:43+03:00

В список вошли 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов Фото: REUTERS

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Министерство финансов США представило Конгрессу скандальный "кремлевский доклад". В документ попали 210 человек, среди которых 114 крупных российских чиновников и руководителей государственных компаний, а также 96 олигархов.

Ранее сообщалось, что так называемое "кремлевское досье" может стать основой для новых санкций Вашингтона против нашей страны.

Между тем, в этот список были внесены сотрудники администрации президента РФ, занимающие руководящие должности. Среди них пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, руководитель администрации президента Антон Вайно и помощник президента РФ Владислав Сурков.

Также в перечень попали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников.

В числе олигархов значатся бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Сюда же были включены предприниматели Петр Авен и Владимир Потанин, миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Тиньков и Геннадий Тимченко.

В американском министерстве финансов подчеркнули, что на фигурантов "кремлевского досье" не распространяются никакие дополнительные санкции, если только они уже ранее не попали под ограничения. Проведение сделок с людьми, попавшими в этот список, также не будет ничем грозит американцам и их зарубежным партнерам.

Такое решение было принято в связи с тем, что, по мнению Вашингтона, предыдущие антироссийские санкции продолжают наносит достаточный "урон" Москве, и в новых ограничительных мерах нет никакого смысла.

Полный список тех, чьи имена попали в "кремлевский доклад", ищите здесь.

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