Ушастый лисёнок из Москвы стал новой звездой соцсетей

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:10:35+03:00

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Ушастый лисёнок из России стал новой звездой социальных сетей! Видео с очаровательным животным опубликовал популярный западный ресурс 9gag в своём Инстаграме. За два дня ролик набрал более 3,5 миллинов просмотров.

На видео запечатлён фенек Кузя и его приятель - кот по кличке Зима. Домашние питомцы просто расслабляются на диване - покусывают друг друга и обнимают. Многие пользователи соцсетей сравнили себя и своих вторых половинок с этими милыми животными.

Отметим, Кузя и Зима популярны и в России. У обоих есть свои странички в Инстаграме. У Кузи на данный момент 123 тысячи подписчиков, а у Зимы - чуть больше одной тысячи.

После выхода мультфильма «Зверополис» фенеки стали популярны в качестве домашних животных. Хотя это хищники! Пусть и самые миниатюрные среди лисиц... В дикой природе большие уши фенекам нужны не только для успешной охоты, но и для лучшего охлаждения тела в дневную жару.

А тем временем в США другая знаменитость - Сердитый кот - выиграл суд (подробности)