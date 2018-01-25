Сердитый кот стал первым мемом, выигравшим суд

25 Янв. 2018 2018-01-25T17:27:04+03:00

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Сердитый кот действительно суров и никому не спускает обид! Это доказало судебное решение в его пользу. Калифорнийские блюстители закона сочли, что авторские права котика были нарушены. И обязали компанию-обидчика выплатить кисе и его хозяйке 710 тысяч долларов! Таким образом, Сердитый кот стал первым в истории интернет-мемом, выигравшим суд. А значит, создан прецедент, которым могут воспользоваться авторы и других знаменитых мемов - от Ждуна до Шурыгиной c Дружко.

Но расскажем подробнее, кто обидел и без того на всех обиженного котика (ну, судя по мордочке). Это компания Grenade Beverage, которая выпускает различные кофейные напитки. В 2013 году она приобрела право на использование бренда «Сердитый кот» для продаж кофе-гляссе «Grumppuccino» (по-английски Сердитый кот - это Grumpy cat, так что тут игра слов). Возможность использовать изображение мордочки кисы стоила компании 150 тысяч долларов! Однако фирма злоупотребила своими связями с котом. Помимо грамппуччино, Grenade Beverage выпустила с изображением животного смесь из обжаренных кофейных зерён и серию футболок. Хозяйка усатого «кормильца семьи» не осталась к ситуации безучастной и подала на компанию в суд . Не зря она всё-таки оформляла на питомца патент и даже торговый знак!

Право поместить мордочку Сердитого кота на напиток стоило 150 тысяч долларов

Разбирательства длились два года. Несколько раз на них присутствовала и сама оскорблённая знаменитость - Grumpy cat. У компании-ответчика к коту тоже оказались претензии. В Grenade заявили, что владельцы бренда не упоминали Grumppuccino на своих страницах в соцсетях и в ходе телепередач, а также отказались снять Сердитого кота в голливудском фильме в компании Уилла Феррела и Джека Блэка. И всё же присяжные (что неудивительно) встали на сторону усатого обаяшки.

«Один поцелуй содержит больше микробов, чем сто туалетных сидений», - напоминает в своей книге Сердитый котФото: SPLASH NEWS

- Это первый вердикт, вынесенный в пользу интернет-мема. У мемов тоже есть права, - цитирует The Independent адвоката кота Дэвида Джонелиса.

Напомним, история Grumpy cat началась в 2012 году. Фото питомца разместила в Сети его хозяйка - Табата Бандесен. Недовольная мордочка кота растопила сердца миллионов пользователей Интернета! С тех пор кот Сердитый, а хозяйка - весёлая. Ведь питомец по кличке Соус Тартар принёс женщине не меньше 100 миллионов долларов! Между тем, причиной угрюмости животного является ген карликовости (подробности)

Хозяйка Grumpy Cat быстро сообразила, что на необычном питомце можно хорошо заработатьФото: GLOBAL LOOK PRESS

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