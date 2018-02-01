2018-02-01T19:25:08+03:00
Политика

Путин: антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий

Глава РФ отметил активное развитие агропромышленного комплекса
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими компании «Ростсельмаш» рассказал, к чему привели российские ответные меры на западные санкции.

По словам главы государства, сразу после того, как российский рынок был прикрыт для стран, которые ввели ограничения против нашей страны, произошел рост цен на сельхозпродукцию. Однако в конце концов антисанкции привели к запуску целой цепочки положительных последствий в отечественном агропромышленном комплексе.

«Рост цен на сельхозпродукцию, к сожалению, был неизбежен. Но зато стал быстро развиваться сельхозпроизводитель. А что дальше произошло? Вся цепочка начала расти, в том числе сельхозмашиностроение», - приводит слова российского лидера ТАСС.

Напомним, в четверг президент РФ прилетел в Ростов-на-Дону, где, в частности, осмотрел новую технику в цехах «Ростсельмаша».

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